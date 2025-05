Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano e Spadino tornano sui social dopo il ritiro: "Stiamo tornando"

News VIP

Nunzio Stancampiano e Spadino rompono il silenzio sui social dopo essersi ritirati ufficialmente dal gioco: ecco cosa hanno dichiarato i due giovani naufraghi dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi.

La terza puntata de L'Isola dei Famosi ha visto l'uscita di scena di Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano e Spadino (Samuele Bragelli). Se l'ex sportiva è stata costretta ad abbandonare il gioco per motivi personali, i due giovani naufraghi hanno deciso di ritirarsi per mancanza di cibo e di sonno.

Nunzio e Spadino fuori da L'Isola dei Famosi

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 21 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, ben tre naufraghi hanno lasciato l'Honduras. Stiamo parlando della sportiva Camila Giorgi, del latinista Nunzio Stancampiano e del romano Spadino, nome d'arte di Samuele Bragelli. A quanto pare, le difficoltà dell'Isola e l'assenza dei comfort hanno messo a dura prova la resistenza dei due ragazzi che, dopo aver vissuto dei momenti di forte crisi, hanno deciso di ritirarsi dal gioco.

"Io vado a casa perché non sono più me stesso. Penso che sia arrivato il momento di prendermi cura di me stesso" ha dichiarato Spadino rivelando la sua decisione di volersi ritirare dal gioco. A fargli eco l'iconico ex allievo di Amici che, prima di abbandonare l'isola, ci ha tenuto a ringraziare Veronica Gentili per avergli dato la possibilità di partecipare al reality show: "Io vado a casa perché non sono più me stesso. Penso che sia arrivato il momento di prendermi cura di me stesso. Sono onorato di aver preso parte di questa avventura". A nulla sono serviti gli interventi della conduttrice e dell'opinionista Simona Ventura: i due naufraghi sono rimasti fermi sulla loro posizione, hanno salutato i loro compagni di avventura e abbandonato la Palapa.

Spadino e Nunzio pronti a tornare in Italia: le prime parole sui social

Nunzio Stancampiano e Spadino si sono ufficialmente ritirati dal gioco durante la terza puntata de L'Isola dei Famosi. A distanza di alcuni giorni dalla loro uscita di scena, il giovane latinista e l'ex concorrente di Italian Shore hanno deciso di rompere il silenzio sui social e ufficializzare il loro ritorno in Italia.

I due ragazzi hanno pubblicato diverse storie su Instagram in cui si sono mostrati felici e sorridenti per la fine della loro avventura in Honduras. "Italia stiamo tornando" ha scritto Samuele in un filmato in cui si mostra felice insieme al suo collega Nunzio. Anche quest'ultimo ha condiviso una storia divertente su Instagram con scritto "Spadì domani vo in Italia".

Mentre i due ex naufraghi si divertono a pubblicare foto e video sui social riguardanti il loro rientro, sull'Isola un'altra concorrente ha deciso di ritirarsi. Stiamo parlando della showgirl Antonella Mosetti, che aveva minacciato di abbandonare il gioco già dai primi giorni in Honduras. A rivelarlo è stato Davide Maggio sul suo sito: "L’ultima, ad oggi, a salutare baracca e burattini è Antonella Mosetti, che ha deciso di ritirarsi dal reality di Canale 5 e tornare il prima possibile in Italia". Non c'è davvero pace per questa edizione de L'Isola dei Famosi, che continua a perdere pezzi!

