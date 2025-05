Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano rivela: "Non ho mollato, mi sono ascoltato e ho scelto me stesso"

News VIP

L'ex naufrago Nunzio Stancampiano torna sui social dopo l'addio a L'Isola dei Famosi: ecco cosa ha rivelato il giovane ballerino sui social circa la sua decisione di mollare il giorno e tornare in Italia!

Nunzio Stancampiano è uno dei tanti naufraghi ritirati da L'Isola dei Famosi. A quanto pare, le difficoltà dell'Isola e l'assenza dei comfort hanno messo a dura prova la resistenza del ballerino siciliano che, dopo aver vissuto dei momenti di crisi, ha deciso di seguire il suo amico Spadino e abbandonare il gioco.

Nunzio fuori da L'Isola dei Famosi

La terza puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 21 maggio 2025, ha visto l'uscita di scena di Camila Giorgi, Spadino e Nunzio Stancampiano. I tre giovani naufraghi hanno deciso di ritirarsi dal gioco e tornare in Italia, ma per motivi diversi. La sportiva è stata costretta ad abbandonare il reality show per dei seri problemi di famiglia, mentre i due ragazzi hanno deciso di lasciare l'Honduras per la mancanza di cibo e di sonno.

"Io vado a casa perché non sono più me stesso. Penso che sia arrivato il momento di prendermi cura di me stesso. Sono onorato di aver preso parte di questa avventura" ha dichiarato Nunzio confermando la sua intenzione di volersi ufficialmente ritirare dal gioco. A nulla sono serviti gli interventi della conduttrice Veronica Gentili e dell'opinionista Simona Ventura: il naufrago siciliano è rimasto fermo sulla sua posizione, ha salutato i suoi compagni di avventura e abbandonato definitivamente la Palapa.

Le prime dichiarazioni social di Nunzio dopo l'addio a L'Isola

A distanza di alcuni giorni dalla sua scelta di lasciare definitivamente la 19esima edizione de L'Isola dei Famosi insieme al suo amico Spadino (Samuele Bragelli), Nunzio Stancampiano è tornato sui social per fare un bilancio della sua breve, ma intensa, esperienza in Honduras. Il latinista ed ex iconico protagonista di Amici ha svelato il reale motivo che l'ha spinto a ritirarsi:

Lasciare l’Isola è stata una delle scelte più difficili, ma anche una delle più vere della mia vita. Non ho mollato: mi sono ascoltato. Ho partecipato a L’Isola dei Famosi con l’entusiasmo di chi non ha paura di mettersi in gioco, ho dato tutto: il corpo, la mente, il cuore. Ma a un certo punto ho capito che l’unica sfida che conta davvero…è quella con sé stessi. Ho scelto me stesso. Ho scelto di non spegnere quella luce che mi caratterizza da sempre. Di non permettere alla stanchezza e alla solitudine di togliermi il sorriso, l’energia, l’anima. Mi è mancata la mia famiglia, ogni giorno [...] Ho capito che l’uomo che voglio essere non si misura nel tempo trascorso sotto i riflettori, ma nella coerenza con ciò che sente.

Dopo aver chiarito la sua posizione, il giovane latinista e ormai ex naufrago ci ha tenuto a ringraziare tutti (anche chi l'ha criticato ndr) per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua breve partecipazione al popolare reality show di Canale 5 condotto dalla giornalista Veronica Gentili.

Chi mi conosce sa che non ho fallito. Sa che ho avuto il coraggio di mettere un punto dove molti, forse, avrebbero continuato per paura. So che chi mi conosce non si è sentito deluso. So che chi mi ama ha capito. E per chi non lo ha fatto…vi ringrazio lo stesso perché anche chi mi ha giudicato, chi ha puntato il dito, chi non mi ha capito, ha fatto parte del mio percorso. E ogni passo, anche quello più duro, mi ha fatto crescere. Ringrazio di cuore gli autori, lo staff, la produzione, chi ha lavorato dietro le quinte giorno e notte. Non avete solo creato un programma: mi avete dato un’occasione per guardarmi dentro. Esco dall’Isola più consapevole, più autentico, più uomo [...] Lascio l’Isola con il cuore più pesante di emozioni…ma più leggero di maschere. Questo non è un addio. È un ritorno, a me stesso.

