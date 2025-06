Isola dei Famosi, arriva un provvedimento per Omar Fantini dopo la rissa con Dino Giarrusso

News VIP

Lo Spirito dell'Isola, ha deciso (tardivamente) di sanzionare Omar Fantini dopo le rissa con Dino Giarrusso nel corso della prova della pelota honduregna.

Durante la puntata di mercoledì scorso de L’Isola dei Famosi, il clima tra i naufraghi si è surriscaldato al punto da sfociare in uno scontro fisico. Protagonisti dell’episodio sono stati Dino Giarrusso e Omar Fantini, arrivati quasi alle mani nel corso della prova della Pelota Honduregna. Un comportamento considerato inaccettabile, tanto che la conduttrice Veronica Gentili ha deciso di squalificare entrambi dalla sfida

Isola dei Famosi, Omar Fantini perde il titolo di leader dopo la rissa con Dino Giarrusso

Ma per Omar le conseguenze non si sono fermate lì. Nella puntata del daytime andata in onda su Canale 5, è stato mostrato un comunicato ufficiale inviato dallo spirito dell’isola, che ha annunciato un provvedimento nei suoi confronti proprio a causa di quanto accaduto:

“In seguito all’accaduto tra Dino e Omar durante la Pelota Hondurena lo spirito dell’isola, in attesa di altri provvedimenti, ha deciso di prenderne già uno nei tuoi confronti…”

Il provvedimento in questione è stato immediato: Omar ha perso la sua carica di leader settimanale. Il titolo è stato quindi assegnato a Loredana Cannata, arrivata seconda nella prova fisica. Questo il comunicato:

“È stato deciso di sospendere Omar dalla carica di leader… Loredana, in quanto seconda classificata della prova, diventa il nuovo leader fino alla prossima puntata…”

Loredana ha preso la notizia con spirito e ironia, e non ha perso tempo a scherzare con gli altri naufraghi: “Allora adesso si organizzeranno escursioni di contemplazione della luna…”

Nel corso del daytime è andato in onda anche il confessionale di Omar, che ha voluto commentare il provvedimento ricevuto. Pur dispiaciuto, ha riconosciuto la correttezza della decisione:

“Il fatto di essere stato deposto dal ruolo di leader mi va benissimo… Diciamo che mi sono fatto trascinare dal fattore c (il fattore campo)… Mi sono scusato subito dopo perché mi sono reso conto dell’errore…”

Fantini ha poi fatto un parallelo personale, raccontando un episodio con il figlio, che gioca a calcio:

“Mio figlio gioca a calcio ed è capitato che spesso perdesse il controllo e gli ho detto di metterci la testa… Ecco diciamo che sono un buon predicatore, ma un pessimo razzolatore… Eddy scusami prima tu…”

Il gesto di autocritica di Omar è arrivato in un momento delicato, visto che la moglie di Dino Giarrusso ha già fatto sapere di non escludere un’azione legale nei suoi confronti. Non sono stati (almeno per ora) comunicati provvedimenti nei confronti di Dino. La tensione sull’isola, intanto, resta alta.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi