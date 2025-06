Isola dei Famosi, Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis ai ferri corti: "Non ce la faccio più" (VIDEO)

News VIP

Tensione a L'Isola dei Famosi tra Ahlam El Brinis e Dino Giarrusso. Nel corso dell'ultima diretta de L'Isola dei Famosi, la giovane naufraga ha rivelato di essere provata dalla convivenza con il giornalista.

La convivenza tra Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis si è fatta giorno dopo giorno sempre più complicata. A generare ulteriori tensioni tra i due naufraghi della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, poi, è stata la missione segreta che lo Spirito dell’Isola ha assegnato al discusso giornalista.

Tensione tra Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis a L'Isola dei Famosi

Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis sono ai ferri corti! I due naufraghi sono stati eliminati nella quinta puntata de L'Isola dei Famosi, ma hanno accettato di continuare la loro esperienza sull'ultima spiaggia. Lontani dal resto del gruppo, però, non sono riusciti a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente. A peggiorare la situazione ci ha pensato lo Spirito dell'Isola, che ha affidato a Dino una missione segreta: raccontare ad Ahlam la sua vita nei minimi dettagli, con l’obiettivo di catturare la sua attenzione.

Con grande determinazione, Dino ha cercato in tutti i modi di fornire ad Ahlam quante più informazioni possibili sulla sua vita e sulla storia d’amore con la moglie, ma la giovane naufraga del reality show condotto da Veronica Gentili non sempre si è mostrata interessata, anzi lo ha criticato e accusato di essere egocentrico e di volersi mettere sempre in mostra.

Leggi anche Svelati i compensi dei naufraghi de L'Isola 2025

"È noioso e stancante, non so quante volte mi ha raccontato la sua vita" ha confessato Ahlam, che ha poi deciso di affrontare il suo compagno di avventura "Mi fai solo domande, al fine poi di rispondere tu a quella domanda. Ogni volta si apre un monologo [...] Non ce la faccio più. Andare avanti da sola con Dino è stancante". Un comportamento che ha infastidito Giarrusso, che si è lasciato andare a uno sfogo nel confessionale: "Mi state facendo fare questa cosa, che in teoria mi piace, con una persona alla quale della mia vita non frega un beneamato ca**o".

Ahlam rivela di essere stanca di Dino, la reazione di Veronica Gentili

Il compito affidato dallo Spirito dell’Isola a Dino Giarrusso ha complicato ancora di più le cose con Ahlam El Brinis. A far luce sulla situazione ci ha pensato Veronica Gentili durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi. "Qui a L'Isola lui è il mio prof" ha dichiarato la modella. Vedendo la giovane naufraga parecchio provata dalla convivenza con il giornalista, la conduttrice ha deciso di vuotare il sacco e rivelarle tutto della missione segreta.

"Tu sei la biografa di Dino, ma devo svelarti che era una missione segreta" ha dichiarato Veronica, spiegando ad Ahlam che in realtà Dino ha deciso di raccontarle tutta la sua vita solo perché lei avrebbe dovuto affrontare una prova che le avrebbe permesso di conquistare 200gr di pasta. E alla fine ci sono riusciti! Ricordiamo che ieri sera, Giarrusso e Ahlam sono stati raggiunti sull'ultima spiaggia da Paolo Vallesi e Jasmin Salvati.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.