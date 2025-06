Isola dei Famosi, i compensi dei naufraghi, Mario Adinolfi il più pagato

News VIP

Svelati i cachet di alcuni concorrenti della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Ieri sera è andata in onda la sesta puntata de L'Isola dei Famosi, tra prove estreme e colpi di scena, uno dei momenti più discussi ha visto come protagonista Mario Adinolfi, che ha accettato una delle sfide più drastiche proposte fino a questo momento: tagliarsi completamente capelli e barba in cambio di una succulenta bistecca e dell’ immunità dalla nomination.

Isola 2025, Adinolfi il naufrago più pagato dell'edizione

Una scelta forte, che ha diviso il pubblico e che ha riportato i riflettori sul giornalista e politico, già al centro dell’attenzione per un altro motivo: il suo compenso settimanale.

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Adinolfi sarebbe il naufrago con il cachet più alto di questa edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili. Il giornalista, noto per le sue indiscrezioni sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo, ha infatti rivelato di essere venuto a conoscenza di una cifra sorprendente: circa 15.000 euro a settimana. Una somma che lo collocherebbe nettamente in cima alla classifica dei compensi di questa stagione.

Ma Adinolfi non è l’unico volto noto a portare a casa un lauto compenso. Sempre secondo Dandolo, anche Patrizia Rossetti, storica conduttrice televisiva, avrebbe ottenuto un ingaggio di tutto rispetto. Per la sua partecipazione al reality di sopravvivenza prodotto da Mediaset, la Rossetti riceverebbe 12.000 euro a settimana, una cifra che la pone al secondo posto tra i concorrenti più retribuiti.

“Guadagna poco meno di Adinolfi…” – ha scritto Dandolo, lasciando intendere che anche per lei l’offerta economica sia stata determinante nella decisione di affrontare questa avventura televisiva così estrema.

A completare il podio dei compensi più alti c’è Loredana Cannata, attrice e attivista, che secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale percepirebbe circa 8.000 euro a puntata. Una cifra comunque considerevole, che conferma l’importanza strategica data da Mediaset alla presenza di certi personaggi all’interno del cast.

Un reality dai costi elevati

Nonostante gli ascolti dell’edizione in corso non siano propriamente esaltanti – e in alcuni casi abbiano mostrato segnali di flessione – pare che l’investimento economico per mettere in piedi il programma non sia stato affatto contenuto. Sempre Dandolo, nella sua rubrica sul settimanale, sottolinea:

“Secondo quanto risulta a noi di Oggi, l’investimento economico per questa edizione è stato decisamente importante.”

Mediaset, dunque, non avrebbe badato a spese pur di garantire un cast variegato e in grado di suscitare interesse mediatico, anche se il ritorno in termini di share non sembra ancora all’altezza delle aspettative.

