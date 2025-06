Isola dei Famosi, alleanza inaspettata tra Mario Adinolfi e Loredana Cannata, un naufrago riceve una missione segreta!

News VIP

Lo Spirito dell’Isola ha deciso di stuzzicare i naufraghi de L'Isola dei Famosi, mettendo a dura prova Mario Adinolfi e Loredana Cannata e affidando a Dino Giarrusso una missione segreta: ecco di cosa si tratta!

Manca poco alla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda domani mercoledì 11 giugno 2025 su Canale 5. Nell'attesa, in Honduras, lo Spirito dell'Isola ha deciso di mettere alla prova Mario Adinolfi e Loredana Cannata e affidare una missione segreta al naufrago Dino Giarrusso.

Dino Giarrusso, Adinolfi e Loredana Cannata vengono messi alla prova a L'Isola dei Famosi

La quinta puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda domani in prima serata su Canale 5. Tre le concorrenti a rischio eliminazione: Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Jasmin Salvati. In attesa di scoprire il nome della prossima eliminata dal gioco, lo Spirito dell'Isola ha deciso di stravolgere gli equilibri e mettere alla prova diversi naufraghi.

Nel daytime di ieri de L'Isola, Dino Giarrusso ha ricevuto una missione segreta, che potrebbe incrinare i rapporti con la sua compagna d'avventura Ahlam El Brinis. Come rivelato dal comunicato ufficiale, la modella dovrà ascoltare con attenzione e ricordare il racconto di vita del giornalista ed ex Iena. Solo così potrà ricevere una ricompensa: "Caro Dino, questa è una missione segretissima. Ogni giorno dovrai raccontare ad Ahlam tutta la tua vita con dovizia di particolari. Dovrai accertarti che Ahlam segua attentamente il tuo racconto e presto scoprirai il perché di questa missione che ti porterà vantaggi importanti".

Una missione apparentemente facile per Dino, che se da una parte si è detto entusiasta dall'altra non ha nascosto la sua preoccupazione: "Il difficile sarà parlare di me, io temo che lei possa annoiarsi e che possa pensare sia un egocentrico marcio". La reazione di Ahlam, infatti, non si è fatta attendere e non è stata delle migliori, anzi. Visibilmente provata dalla convivenza con il giornalista, la modella ha espresso il suo fastidio e rivelato un retroscena che, secondo lei, metterebbe in discussione la spontaneità dell'uomo: "Il suo obiettivo, come mi ripete ogni giorno, è quello di voler fare bella figura".

Mario Adinolfi e Loredana Cannata cedono alle tentazioni

Se Dino Giarrusso ha ricevuto una missione segreta, Loredana Cannata e Mario Adinolfi sono stati messi a dura prova dallo Spirito dell'Isola. Giunti sulla Playa, i due naufraghi della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi hanno trovato una tavola imbandita e una decisione difficile da prendere, ovvero quella di escludere due loro compagni di avventura dalla prova leader per accedere a un pranzo completo: "Questo tavolo è imbandito per voi. Avrete la possibilità di effettuare un pasto completo, dal primo al caffè, se accettate di nominare due naufraghi che verranno esclusi dalla prova leader".

Se Loredana si è tirata indietro, Adinolfi ha subito fatto il nome di Jey Lillo. Alla fine, però, l'attrice si è lasciata convincere dal discusso giornalista e ha fatto il nome di Cristina Plevani: "Scelgo lei perché mi ha nominato". I due hanno così ceduto alle tentazioni. Finito il pranzo sono tornati in spiaggia e hanno raccontato tutto al resto del gruppo, svelando anche i nomi dei naufraghi che non parteciperanno alla prova leader.

Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del popolare reality show condotto da Veronica Gentili, che andrà in onda domani mercoledì 11 giugno 2025 in prima serata su Canale 5.

