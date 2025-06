Isola dei Famosi, Cristina Plevani si sbilancia sul possibile vincitore del reality: "Arriva tranquillo in finale e vince"

News VIP

Cristina Plevani considera Mario Adinolfi il vero giocatore della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi ed è convinta che, con il suo atteggiamento, potrebbe addirittura arrivare alla vittoria.

Mario Adinolfi è uno dei protagonisti indiscussi della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Il discusso giornalista non si è mai risparmiato in questi mesi ma ha sempre partecipato attivamente e strategicamente alle varie dinamiche del gioco. Motivo per cui, Cristina Plevani lo considera un possibile vincitore!

Cristina Plevani rivela il suo pensiero su Mario Adinolfi

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine. Mercoledì 25 giugno 2025 andrà in onda su Canale 5 la semifinale che vedrà la proclamazione dei finalisti del reality show condotto da Veronica Gentili. Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Mirko Frezza e Ahlam El Brinis, i concorrenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Dino Giarrusso, Paolo Vallesi, Jasmin Salvati, Cristina Plevani, Jey Lillo, Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Omar Fantini, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese.

In attesa di scoprire chi sarà costretto/a a lasciare il gioco e chi volerà in finalissima, Cristina si è lasciata andare a delle confessioni sorprendenti su Adinolfi. La vincitrice della prima iconica edizione del Grande Fratello ha ammesso di considerare il giornalista un vero e proprio giocatore e di vederlo, grazie al comportamento assunto in Honduras, un possibile vincitore del reality show!

Adinolfi vincerà L'Isola 2025? Parla Cristina

Tempo di bilanci e confessioni per Cristina Plevani a L'Isola dei Famosi. La naufraga, che questa settimana è al televoto insieme a Jey Lillo e Patrizia Rossetti, si è lasciata andare a uno sfogo con Mario Adinolfi in cui gli ha rivelato il suo reale pensiero: lo considera un vero e proprio giocatore e crede che, con il suo atteggiamento, potrebbe addirittura arrivare alla vittoria finale.

Tu sei realmente il giocatore. A me danno della fredda e della cinica, ma alla fine sarò la più fessa perché la furba in questo gioco di sicuro non sono io. Tra l'altro, i tuoi pronostici non ne azzecchi uno eh...io sono in nomination e tu dicevi che non l'avrei presa. Arrivi sciallo sciallo in finale e te la vinci anche, godendo. Sai che se vinci sono ben contenta, però anche vederti rosicare non sarebbe male.

"Se perdo rosico...non mi proteggo con 'si vorrei andare a casa'" ha replicato Adinolfi non nascondendo la sua voglia di vincere L'Isola. Le sue affermazioni, però, hanno provocato la reazione immediata di Teresanna Pugliese che, sentendosi tirata in ballo, ha dichiarato: "Io non mentivo quando ero in nomination e dicevo che volevo tornare a casa perché per me casa è il posto più bello del mondo". Chi vincerà non si sa, ma una cosa è certa: sia Teresanna che Mario e Cristina meritano di arrivare alla finalissima del reality show condotto da Veronica Gentili. Ci riusciranno? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prossima puntata, che andrà in onda mercoledì 25 giugno 2025 in prima serata su Canale 5.

