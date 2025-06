Isola dei Famosi: Jey Lillo affronta Mario Adinolfi, la reazione di Teresanna Pugliese e Loredana Cannata (VIDEO)

News VIP

Mentre Jey Lillo si confronta con Mario Adinolfi sulle ultime Nomination, Teresanna Pugliese e Loredana Cannata commentano l'atteggiamento del discusso naufrago de L'Isola dei Famosi.

La nomination di Mario Adinolfi durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi ha deluso Jey Lillo e provocato la reazione di Teresanna Pugliese e Loredana Cannata, che non hanno perso occasione di dire la loro e commentare il comportamento strategico del giornalista.

Mario Adinolfi e Jey Lillo a confronto

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 18 giugno 2025 in prima serata su Canale 5, Mario Adinolfi ha deciso di portare avanti la sua strategia di "fare fuori" dal gioco i giovani. La sua nomination è ricaduta su Jey Lillo, che non è riuscito a nascondere la sua delusione. Una volta tornati su Playa Dos, infatti, l'illusionista campano ha deciso di affrontare il giornalista per chiarire un malinteso:

Tu mi hai detto "sta a te decidere se seppellire l'ascia di guerra"...io ero a posto. Lunedì hai nominato Teresanna perché hai portato avanti la tua idea di eliminare i giovani, io ti ho detto "quindi il prossimo sarei io" e tu ti sei messo a ridere. Tu mi hai chiesto poi chi nominavo e mi hai detto che non mi avresti nominato...

Adinolfi nel mirino di Teresanna e Loredana

Jey Lillo ha deciso di affrontare Mario Adinolfi per chiarire un malinteso legato alle Nomination dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, ma senza successo. A dire la loro sul confronto tra i due naufraghi del reality show condotto da Veronica Gentili ci hanno pensato Teresanna Pugliese e Loredana Cannata, che hanno commentato l'atteggiamento strategico del giornalista. "Jey ci è rimasto male che Mario l'ha nominato" ha esordito Teresanna che ha ribadito la strategia messa in atto da Adinolfi:

La sua missione è eliminare i giovani, l'ha detto chiaramente...voleva dimostrare che gli adulti sono più forti dei giovani, che i giovani devono essere educati. La sua è una strategia vincente, ma che insegnamenti ha dato lui? Lui ci crede veramente in quello che dice. Giovani e adulti devono stare insieme, hanno bisogno entrambi di stare insieme. Dovevamo unirci...sarebbe andata diversamente.

Leggi anche Adinolfi si schiera dalla parte di Cristina Plevani e critica Dino Giarrusso

A farle eco Loredana, che ha difeso il discusso naufrago dalle frecciatine dell'ex tronista di Uomini e Donne: "Ha visto il gioco in questo modo, non ha sparato addosso a nessuno. Le strategie sono lecite nei giochi". Nonostante tutto, Adinolfi è stato ed è uno dei protagonisti indiscussi della 19esima edizione del reality show. Riuscirà ad arrivare alla fine? Ricordiamo che la semifinale andrà in onda mercoledì 25 giugno 2025 in prima serata su Canale 5. Tre i concorrenti al televoto che rischieranno di dover lasciare definitivamente il gioco a un passo dalla finale: Patrizia Rossetti, Jey Lillo e Cristina Plevani. Chi riuscirà a salvarsi?

