Isola dei Famosi, Cristina Plevani finisce nel mirino di un'ex concorrente del Grande Fratello: "Fa fatica a venire fuori"

L'ex concorrente della prima iconica edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa, commenta la partecipazione di Cristina Plevani alla 19esima edizione de L'Isola dei Famosi.

Cristina Plevani è una delle protagoniste de L'Isola dei Famosi, il popolare reality show di Canale giunto alla sua 19esima edizione. A commentare il suo percorso in Honduras ci ha pensato Marina La Rosa, l'ex gieffina con cui ha condiviso l'esperienza nella Casa del Grande Fratello.

Ex gieffina si sbilancia su Cristina Plevani

Stasera, mercoledì 18 giugno 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Tre i concorrenti al televoto, che rischieranno di dover abbandonare definitivamente il gioco: l'ex tronista Teresanna Pugliese, la conduttrice Patrizia Rossetti e il simpatico romano Mirko Frezza. Chi riuscirà a salvarsi?

In attesa di scoprire il nome del prossimo eliminato de L'Isola, un'ex storica concorrente della prima iconica edizione del Grande Fratello ha rilasciato un'intervista in cui ha rivelato il suo pensiero sull'attuale edizione del popolare reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. Stiamo parlando di Marina La Rosa che, raggiunta dai microfoni di Superguidatv, ha commentato il percorso di Cristina Plevani in Honduras.

Marina La Rosa commenta il percorso di Cristina Plevani a L'Isola 2025

A distanza di 25 anni dalla prima apparizione televisiva, Cristina Plevani ha deciso di rimettersi in gioco e partecipare a L'Isola dei Famosi, il reality show condotto per la prima volta quest'anno da Veronica Gentili. Combattiva e determinata, la vincitrice della prima iconica edizione del Grande Fratello ha dimostrato di non avere mezze misure.

Durante la sua esperienza in Honduras, infatti, la Plevani ha sempre detto la sua e portato avanti le sue idee anche a costo di risultare dura e di non ricevere i consensi del pubblico. Un comportamento che è stato commentato dalla sua ex compagna di avventura, Marina La Rosa. Intervistata da Superguidatv, la showgirl ha confessato:

L’Isola la guardo tutti gli anni perché è un programma stupendo. Per quanto riguarda Cristina ho aspettato perché il programma era iniziato da un bel po’ ma lei non veniva fuori e vedo che anche adesso fa fatica. E’ un po’ chiusa ma per sua stessa ammissione fa difficoltà ad aprirsi. Spero che prima della fine del programma possa trovare un equilibrio.

Ricordiamo che, con l'eliminazione di Chiara Balistreri, i naufraghi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Loredana Cannata, Patrizia Rossetti, Omar Fantini, Dino Giarrusso, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Paolo Vallesi, Jey Lillo, Jasmine Salvati e Ahlam El Brinis. L'appuntamento è per stasera, mercoledì 18 giugno, alle 21,30 circa su Canale 5.

