Isola dei Famosi, Cristina Plevani e Mario Adinolfi: "Lo scontro tra Teresanna e Omar? Pesante" (VIDEO)

News VIP

Cristina Plevani e Mario Adinolfi commentano le dinamiche scaturite su Playa Dos e il duro faccia a faccia scoppiato tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini a L'Isola dei Famosi.

La tensione è davvero alle stelle a L'Isola dei Famosi. A commentare le dinamiche scaturite su Playa Dos ci hanno pensato Mario Adinolfi e Cristina Plevani, che hanno voluto dire la loro anche sul duro faccia a faccia avvenuto tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini.

Le critiche di Adinolfi e Cristina Plevani a L'Isola dei Famosi

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine. Stasera, mercoledì 25 giugno 2025, andrà in onda la semifinale che vedrà la proclamazione dei finalisti del reality show condotto da Veronica Gentili. Chi, tra Dino Giarrusso, Paolo Vallesi, Jasmin Salvati, Cristina Plevani, Jey Lillo, Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Omar Fantini, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese, riuscirà a conquistare un posto in finale?

Intanto, su Playa Dos la calma è solo apparente. Teresanna e Omar non sembrano proprio riuscire a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente, anzi non perdono occasione per stuzzicarsi e litigare. Nelle ultime ore, infatti, si sono resi protagonisti di un'accesa discussione che è stata prontamente commentata da Mario Adinolfi e Cristina Plevani.

Adinolfi e Plevani commentano la lite tra Teresanna e Omar

A poche ore dalla semifinale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera mercoledì 25 giugno 2025 alle 21.30 circa su Canale 5, è scoppiato un nuovo scontro tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini in cui sono volate pesanti accuse e offese. Il motivo? La raccolta delle lumache e il problema della scarsità di risorse.

Una discussione che ha destabilizzato e deluso Teresanna che, durante uno sfogo con Patrizia Rossetti, non ha potuto fare a meno di criticare il comportamento assunto da Omar nei suoi confronti. A commentare la lite scoppiata su Playa Dos tra i due naufraghi sono arrivati puntuali Mario Adinolfi e Cristina Plevani.

Leggi anche Lo sfogo di Teresanna contro Omar

"Litigio pesante" ha esordito il discusso giornalista, che ha poi spiegato alla vincitrice della prima edizione del Grande Fratello il suo punto di vista sulla situazione "Tutto è nato quando tu sei andata via. Patrizia si è alleata con Teresanna contro Omar. II tema l'aver preso troppe lumache, ma io lo definirei un pretesto...". Dopo aver ascoltato il racconto di Adinolfi, la Plevani ha commentato anche il comportamento della Rossetti: "Ce ne sono una marea di lumache, capisco la pesca ma non ne servono 800. Fatti loro, io sto zen, Patrizia si è svegliata strana. Io quando la vedo nervosa le sto lontana". Ricordiamo che sia Cristina che Patrizia sono al televoto, e quindi rischiano l'eliminazione dal gioco, insieme a Jey Lillo. Riusciranno a salvarsi?

Scopri le ultime new su L'Isola dei Famosi.