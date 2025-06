Isola dei Famosi, scontro tra Omar Fantini e Teresanna Pugliese: volano accuse pesanti: "Sei Razzista!"

News VIP

A poche ore dal nuovo appuntamento con la semifinale de L'Isola dei Famosi, arriva un nuovo scontro tra due naufraghi.

A pochi giorni dalla conclusione della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi l’aria è sempre più tesa, e tra i protagonisti più chiacchierati di questi giorni ci sono senza dubbio Omar Fantini e Teresanna Pugliese, ormai ai ferri corti. I due naufraghi non sembrano riuscire a trovare un punto d’incontro e, come mostrato nell’ultimo daytime, si sono scontrati ancora una volta, stavolta per una questione all’apparenza banale: le lumache di mare.

Isola dei Famosi, scintille tra Omar e Teresanna

La polemica è nata quando Omar ha accusato Teresanna di averne raccolte troppe, sollevando il problema della scarsità di risorse. Una critica che non è stata affatto digerita dall’ex tronista.

Omar ha aperto il confronto dicendo:

"Ne avete prese troppe, poi vanno buttate! Non sono infinite, dovevate lasciarne un po’ per i prossimi giorni."

La replica di Teresanna è arrivata immediatamente, visibilmente infastidita:

"Adesso mi hai scocciata, basta, mi hai stufata. Calmati! Che problemi hai con me oggi? Tu mi devi dire cosa cavolo hai contro di me adesso?! A me è stato detto di prendere questi molluschi sia per il risotto che per farne delle esche e per questo ne ho prese tante! Basta fare polemica. Qui vuoi decidere tutto tu. Non è quello che pensi tu è tutto giusto e quello che fanno gli altri è sempre sbagliato. Tu comandi tutti e adesso è l’ora di finirla. Sei qui a fare il direttore d’orchestra. E non permetterti di rivolgerti in questo modo a me. Mi rimproveri come chissà cosa avessi fatto. Tu ce l’hai con me!"

Fantini, però, ha continuato a spiegare il suo punto di vista, cercando di sottolineare la necessità di razionalizzare il cibo disponibile:

"Io non so più come ripetertelo. Siccome ci sono riserve limitate di questa roba qui, è inutile farne man bassa e esagerare per fare solo un risotto. Se fossi venuta con noi la volta scorsa a raccoglierle lo sapresti. Adesso vanno buttate via, oppure mangeremo 70 lumache di mare in quattro persone. Non sono io ad avere dei problemi con te, li hanno tutti."

A quel punto, Teresanna ha reagito con sarcasmo:

"Ok scusatemi, condannatemi a morte perché non sono venuta l’altra volta a fare le lumache con voi."

E Omar, esasperato, ha risposto con una frase che ha fatto esplodere definitivamente la tensione:

"Vai fai la tua sceneggiata di Mario Merola, questa è una sceneggiata napoletana."

Parole che hanno acceso l’ira della giovane campana, che ha subito replicato accusando Omar di razzismo: La discussione si è conclusa con Omar che, visibilmente stupito dall’accusa, ha risposto:

"Questo è razzismo adesso? Ma se tu dici ‘condannatemi a morte’ cos’è questa se non una sceneggiata?"

Una lite dai toni accesissimi che ha diviso il pubblico: c’è chi si schiera con Teresanna, difendendola dalle parole giudicate offensive, e chi invece ritiene che la sua reazione sia stata eccessiva e che Omar abbia sempre più un atteggiamento arrogante e prevaricatorio nei confronti degli altri naufraghi. Nei giorni scorsi, al 52enne bergamasco è stata tolta la nomina di leader, dopo la furiosa lite con Dino Giarrusso nel corso dell'ottava puntata. Una cosa è certa: la convivenza sull’isola si fa sempre più complicata e l’equilibrio del gruppo vacilla giorno dopo giorno.

