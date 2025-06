Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese sbotta dopo la lite con Omar Fantini: "Mi ha stancato, è stato scorretto" (VIDEO)

News VIP

Tensione alle stelle a L'Isola dei Famosi tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini. Dopo essersi resa protagonista di un'accesa discussione, l'ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare a uno sfogo con Patrizia in cui non è riuscita a trattenere le critiche nei confronti del loro compagno d'avventura.

Teresanna e Omar ai ferri corti a L'Isola dei Famosi

Stasera, mercoledì 25 giugno 2025, su Canale 5 andrà in onda la semifinale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, su Playa Dos, è scoppiato l'ennesimo scontro tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini. Tutto è nato quando i due naufraghi sono andati a raccogliere le lumache e il comico ha accusato la sua compagna di gioco di averne raccolte troppe, sollevando il problema della scarsità di risorse.

Il comportamento di Omar e le sue continue lamentele hanno parecchio infastidito Teresanna, che non ha nascosto il suo disappunto. Tra i due è nato un botta e risposta che, nel giro di poco, si è trasformato in una vera e propria lite. "Vai fai la tua sceneggiata di Mario Merola, questa è una sceneggiata napoletana" ha sbottato il naufrago provocando la reazione immediata dell'ex tronista di Uomini e Donne, che l'ha accusato di razzismo: "Bravo, bravo. Fai il razzista. Se fai la sceneggiata e imiti il cantante napoletano fai razzismo, lo stai facendo in modo denigratorio".

Il duro sfogo di Teresanna su Omar

A poche ore dalla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera mercoledì 25 giugno 2025 in prima serata su Canale 5, Teresanna Pugliese e Omar Fantini si sono resi protagonisti di un'accesa discussione su Playa Dos in cui sono volate accuse e offese. Discussione che ha destabilizzato l'ex tronista di Uomini e Donne.

Dopo aver litigato con Omar, che l'ha accusata di fare "la sceneggiata di Mario Merola", la Pugliese si è lasciata andare a un duro sfogo con Patrizia Rossetti in cui è tornata a criticare duramente il comportamento del loro compagno d'avventura: "Lui decide sempre tutto. È incredibile, è un processo all'intenzione ogni volta. Non hai idea di come mi ha aggredito...Una tragedia per una manciata di lumache. È stato scorretto e arrogante". Chiamata nel confessionale, la naufraga ha poi continuato il suo sfogo affermando:

Questo atteggiamento mi ha stancato. Se urla lui, o un maschio, c'è sempre una buona motivazione, ma se una donna si difende e usa lo stesso tono di voce allora lì c'è l'errore. Meno male che ho imparato a difendermi così sennò mi avrebbero mangiata viva dal giorno uno. Tutto questo per un pugno di lumache. Quando è andato a fare le lumache la prima volta è tornato e ha deciso lui di concederne solo sette da poter mettere nel riso.

