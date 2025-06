Isola dei Famosi, Adinolfi si schiera dalla parte di Cristina Plevani e critica Dino Giarrusso

News VIP

Il naufrago Mario Adinolfi rompe il silenzio e commenta il duro scontro avvenuto durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso: "Doveva frenare e scusarsi".

Il comportamento assunto da Dino Giarrusso nei confronti di Cristina Plevani durante l'ultima diretta de L'Isola dei Famosi non è per niente piaciuto a Mario Adinolfi. A distanza di alcune ore dalla diretta, infatti, il noto giornalista si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha duramente criticato il suo compagno di avventura.

Duro scontro in diretta tra Dino Giarrusso e Cristina Plevani: la reazione di Mario Adinolfi

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, che ha visto l'eliminazione definitiva dal gioco di Mirko Frezza e Ahlam El Brinis, è stata a dir poco scoppiettante. Protagonista assoluto della serata Dino Giarrusso che, dopo essersi reso protagonista di un'accesa lite in acqua con Omar Fantini, si è lasciato andare a delle affermazioni davvero poco carine nei confronti di Cristina Plevani: "Che cosa ha fatto negli ultimi venticinque anni di vita Cristina Plevani? Niente. È una che 25 anni fa ha vinto la prima edizione del Grande Fratello e da allora non ha fatto nulla".

Le parole di Dino hanno profondamento deluso e ferito la vincitrice della prima iconica edizione del Grande Fratello, che non ha perso occasione di replicare alle dure accuse in diretta e accusarlo di essere un classista, e spiazzato gli altri naufraghi. Tra tutti, il giornalista Mario Adinolfi che, subito dopo la diretta del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, si è schierato dalla parte della Plevani e criticato duramente il comportamento di Giarrusso.

Adinolfi critica Dino e difende Cristina

L'accesa discussione scoppiata in diretta a L'Isola dei Famosi tra Dino Giarrusso e Cristina Plevani ha lasciato un po' tutti con l'amaro in bocca. A commentare quanto accaduto in puntata ci hanno pensato proprio Cristina e Mario Adinolfi. Il discusso giornalista si è soffermato in particolare sul comportamento dell'ex Iena, che ha accusato pubblicamente la naufraga di non aver fatto nulla dopo la vittoria al Grande Fratello 25 anni fa.

"Doveva frenare e scusarsi. Non ha colto il valore della persona e questo è tipico di chi è molto egoriferito" ha dichiarato Adinolfi puntando il dito contro Dino e prendendo le parti di Cristina. A fargli eco la naufraga, che ha continuato a criticare l'ex Iena: "Per me non si rende neanche conto di quello che dice. Si sente superiore a qualsiasi cosa o comunque a chi non ha un titolo di studio, come se una persona non fosse degna di essere considerata se non ne ha uno".

Nonostante abbia stretto un'amicizia con Dino, Mario non ha potuto fare a meno di criticarlo. Secondo lui, l'ex Iena si sarebbe dovuto fermare e scusare in diretta. "Comunque decide il pubblico. Come 25 anni fa, tu sei ancora qua" ha sottolineato il giornalista cercando di rassicurare e incoraggiare la naufraga. Cristina è infatti al televoto insieme a Patrizia Rossetti e Jey Lillo. Riuscirà a salvarsi e a continuare la sua corsa verso la vittoria finale? L'appuntamento è per mercoledì 25 giugno 2025 in prima serata su Canale 5.

