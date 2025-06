Isola dei Famosi, parla la moglie di Dino Giarrusso: "Omar l'ha preso a pugni, gli ha tirato i capelli e lo ha minacciato"

News VIP

Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso, è tornata parlare del discusso episodio tra il marito e Omar Fantini che si sono aggrediti fisicamente durante una prova nel corso della settimana puntata de L'Isola Dei Famosi.

All’Isola dei Famosi la tensione sale, e durante l’ultima puntata è quasi esplosa una rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso durante il gioco della pelota honduregna. I due naufraghi si sono aggrediti in acqua tanto che Pierpaolo Pretelli ha deciso di annullare la prova. Ci sono state spinte, strattoni, offese e schiaffi e molti telespettatori sono rimasti increduli davanti alle immagini dei due naufraghi che non subito peraltro nessun provvedimento da parte della produzione.

Isola 2025,Sara Garreffa moglie di Dino Giarrusso: "È stato un episodio che mi ha scossa"

Sara Garreffa, avvocato e moglie dell’ex europarlamentare, in studio durante la settima puntata, è intervenuta immediatamente per difendere il marito Dino e accusa Omar Frantini di strumentalizzare le situazion. Un’intervista a Fanpage, la moglie del giornalista ha raccontato la sua versione dei fatti, senza escludere conseguenze legali.

“È stato un episodio che mi ha scossa – ha detto Garreffa – Il gioco è stato introdotto in trasmissione da Pierpaolo Petrelli con la regola del 'vale tutto' e Simona Ventura ha addirittura usato l’espressione 'botte da orbi'. Durante il gioco, Dino ha placcato Omar e ha commesso un fallo, come accade in tutti gli sport che presuppongono un contatto fisico, nulla di più. Non lo stava puntando e non voleva fargli del male. Le immagini parlano chiaro. Dino è andato a placcare Cristina semplicemente perché la palla era lì. È stato Omar che l’ha preso a pugni, gli ha tirato i capelli e lo ha minacciato di morte, tirando poi in ballo in malafede la violenza sulle donne per giustificarsi, quando si è visto benissimo che la sua aggressione è avvenuta prima del fallo su Plevani.”

Secondo Garreffa, il comico avrebbe strumentalizzato un tema delicato per ribaltare la narrazione: “

"Ha strumentalizzato un argomento sensibile per accattivarsi i favori del pubblico, il suo comportamento è stato riprovevole. I reati di cui potrebbe essere accusato sono quelli di minacce, percosse e diffamazione. Mi fa male che le sue azioni e quelle di mio marito siano state messe sullo stesso piano, non è corretto”.

Alla domanda se intenda davvero procedere con una querela, la Garreffa ha risposto con cautela:

“Sarà una valutazione che faremo e valuteremo insieme, ci sono sicuramente gli estremi per poterla sporgere data la rilevanza penale delle azioni di Omar, ma al momento non mi sbilancio. Sicuramente valuteremo questa eventualità”.

Non sono mancate critiche anche a Giarrusso, accusato da alcuni di rivolgere attacchi soprattutto alle donne. Ma la moglie ha voluto difenderlo anche da queste insinuazioni:

“Credo che molti concorrenti diano un peso diverso alle cose, a seconda delle circostanze. Ricordo, ad esempio, che qualche settimana fa Mirko Frezza fu violento verbalmente nei confronti di Loredana Cannata. Mi sembrò quasi di assistere a una scena di bullismo e Dino, in quel caso, fu il primo a difenderla. Ho la sensazione che su alcuni atteggiamenti di mio marito si faccia un vero e proprio processo alle intenzioni, non è giusto fare due pesi e due misure”.

Infine, la moglie di Dino ha commentato anche la frase infelice che Dino ha rivolto a Cristina Plevani, sostenendo che “da 25 anni non fa nulla in TV e quindi non ha fatto nulla nella vita”:

“La sua è stata senza dubbio un’uscita infelice, ma credo che vada contestualizzata. È totalmente lontana dal modo di pensare di Dino, dalla sua etica, dalle battaglie sociali che ha portato avanti nella sua carriera, come le iniziative a favore del reddito di cittadinanza e, in generale, dei meno privilegiati. Definirlo classista è ingiusto verso la reputazione che si è costruito nel tempo”.

