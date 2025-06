Ilary Blasi torna sul palco di Battiti Live e pubblica tutto su Instagram

News VIP

Ilary Blasi e Alvin sul palco di Battiti Live. Ieri la prima data del programma musicale più amato d'estate.

L’estate è ufficialmente iniziata in anticipo con la registrazione della prima puntata di Battiti Live di questo anno, a Molfetta in Puglia. Ilary Blasi e Alvin tornano al timone del programma musicale più amato dall’Italia, che andrà in onda su Canale 5. Ecco i dettagli.

Battiti Live, al via la nuova stagione su Canale 5

Dopo aver ereditato il timone della conduzione da Elisabetta Gregoraci e Alan Palamieri, Ilary Blasi e Alvin hanno portato in prima serata su Canale 5 una stagione di grande successo per Battiti Live, che si è riconfermato lo scorso anno il programma musicale più amato dell’estate italiana. Nonostante il flop di The Couple, il nuovo reality show che si è rivelato un disastro in termini di ascolti, tanto da spingere Mediaset alla chiusura anticipata e devolvere il montepremi di un milione di euro in beneficienza, i vertici del Biscione hanno rinnovato il loro favore per la presentatrice romana.

Così, l’estate può ufficialmente iniziare e Blasi e Alvin tornato sul palco di Battiti Live per registrare la prima puntata a Molfetta, in Puglia. A darne annuncio è proprio Ilary che, nelle ultime ore, ha pubblicato alcune Ig Stories con foto e video dal palco dell’evento, in compagnia di Alvin. Ecco tutti i dettagli.

Battiti Live, tornano Blasi e Alvin

La stagione televisiva di Mediaset si concentra ora sul divertimento e lo svago anche nella prima serata di Canale 5, con il ritorno del programma musicale più amato d’Italia ovvero Battiti Live. Anche questo anno l’evento sarà condotto da Ilary Blasi e Alvin, che lo scorso anno hanno fatto registrare ascolti record alla rete. Nelle ultime ore, tramite le sue Ig Stories, Ilary ha confermato il suo grande ritorno, pronta a riscattarsi dopo il flop tremendo di The Couple, pubblicato foto e video della prima registrazione del programma, che andrà presto in onda in tv.

Blasi, forse prossima opinionista del Grande Fratello, ha scelto un sensuale ma semplice abito color mocaccino con tanti gioielli golden per illuminare la serata, un make-up semplice ma deciso e ha lasciato i suoi lunghi capelli sciolti con morbidi onde. Elegantissimo anche Alvin con un completo nero reso prezioso da dettagli glitter. Sul palco tantissimi ospiti, come mostrano anche le prime foto e video che sono iniziati a circolare sul web, come Fede e Clara ma anche Anna Tatangelo che ha recentemente confermato la sua gravidanza.