Anna Tatangelo è in dolce attesa: la reazione del presunto fidanzato Giacomo Buttaroni

Anna Tatangelo ha svelato di essere in dolce attesa del suo secondo figlio e a distanza di qualche ora dall'annuncio arriva la reazione di Giacomo Buttaroni, presunto fidanzato e padre del bambino dell'artista!

L'annuncio della gravidanza di Anna Tatangelo non è passato inosservato e, complice l'assenza di informazioni ufficiali su chi sia il padre del secondo figlio dell'artista, i fan si sono scatenati sul toto nomi del presunto padre. A poche ore dalla pubblicazione del posto con cui la cantante ha annunciato di essere in dolce attesa, è arrivata anche la reazione di Giacomo Buttatori, presunto compagno di Anna Tatangelo e ritenuto il padre del suo futuro bambino.

Anna Tatangelo è in dolce attesa: Giacomo Buttaroni è il padre del bambino?

Dopo la fine della sua storia d'amore con Mattia Narducci, durata un anno circa, Anna Tatangelo avrebbe intrapreso una frequentazione con Giacomo Buttaroni, allenatore della squadra di calcio Roma City Fc, con cui è stata paparazzata a novembre dal settimanale Diva e Donna, ma con cui non è mai uscita allo scoperto.

Nelle scorse ore, la cantante ha sorpreso i suoi fan con un post e un'immagine in bianco e nero che svelava la sua seconda gravidanza. Sotto il post i commenti non sono mancati, non solo gli auguri e le dichiarazioni di felicitazioni da parte di fan e amici dell'artista, ma anche la domanda di diversi fan e haters curiosi che si sono domandati con insistenza "chi è il padre?".

Il primo a dare conferma dei rumors che circolavano sul nome di Giacomo Buttaroni è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che non ha mancato di lanciare una frecciatina sul desiderio di segretezza della cantante: "Il papà lo nasconde perché si vedono da quando entrambi erano fidanzati con altri partner. Giacomo Buttaroni allenatore del figlio. Auguri". Anche il primogenito della cantante, Andrea D'Alessio, nato dalla storia d'amore decennale con Gigi D'Alessio, ha commentato il post della madre, pubblicando un emoji di un cuore bianco e di un orsacchiotto. Ma come ha reagito Giacomo Buttaroni?

Anna Tatangelo: ecco la reazione di Giacomo Buttaroni alla gravidanza della cantante

La notizia della gravidanza di Anna Tatangelo non è passata inosservata, così come la reazione di Giacomo Buttaroni: l'allenatore ed ex calciatore del Roma City FC, ha infatti deciso di ricondividere il post della cantante, aggiungendo un cuore bianco e questo è parso a molti un segno che, anche se non in maniera diretta, l'ex calciatore abbia deciso di confermare di essere il padre del bambino di Anna Tatangelo.

Nelle stories Instagram di Buttaroni, infatti, compare il post della cantante con la sua foto in bianco e nero e il pancione che conferma la sua gravidanza. Questa reazione di Buttaroni ha già scatenato diverse domande e curiosità da parte dei fan, che si chiedono quando la coppia uscirà allo scoperto, dato che il gesto dell'allenatore sembra una conferma dei rumors che circolano su di lui.