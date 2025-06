Grande Fratello, Alfonso Signorini vorrebbe Ilary Blasi come opinionista? L'indiscrezione

News VIP

Secondo una recente indiscrezione, per la prossima edizione del GF, Alfonso Signorini vorrebbe Ilary Blasi come opinionista!

Continuano i lavori per la prossima edizione del Grande Fratello: non solo si cercano i concorrenti che popoleranno la Casa più spiata d'Italia, ma sembra che Alfonso Signorini stia valutando di convocare un volto amatissimo dai fan del reality show di Canale 5: Ilary Blasi.

GF, Alfonso Signorini vuole Ilary Blasi come opinionista?

La nuova edizione del GF sarà davvero speciale: si festeggiano i 25 anni del reality show e per l'occasione Mediaset starebbe preparando un'edizione celebrativa con concorrenti nuovi e altri già noti. La metà dei nuovi gieffini, infatti, sarà composta da ex concorrenti che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei telespettatori, mentre l’altra metà sarà formata da persone che per la prima volta entreranno nella Casa più famosa d'Italia.

Su Instagram, Alfonso Signorini ha aggiornato i followers, rivelando che i casting sono aperti e che per la nuova stagione tornerà sia come conduttore che autore del GF. Approfittando del suo profilo social, Signorini ha anche smentito la fake news secondo cui il reality sarebbe durato 9 mesi, svelando invece che la sua durata sarà di soli 3 mesi.

Sembra però che le opinioniste potrebbero non essere Cesara Buonamici e Beatrici Luzzi, ma secondo una recente indiscrezione, si penserebbe a Ilary Blasi.

GF, nuova indiscrezione: Ilary Blasi farà ritorno nel reality?

Secondo quanto rivelato da Amedeo Venza, infatti, Ilary Blasi potrebbe tornare nel reality, questa volta in veste di opinionista. La conduttrice di Canale 5 è stata per anni al timone del GF ed è un volto molto amato dal pubblico di Mediaset. Perciò, se davvero si pensasse a un suo ritorno, i fan ne sarebbero certamente entusiasti.

Stando a ciò che ha raccontato l'esperto di gossip in una storia su Ig, pare che il nome di Ilary Blasi sarebbe associato alla prossima edizione del GF e che Alfonso Signorini vorrebbe essere affiancato proprio da lei: "Alfonso vorrebbe Ilary come opinionista alla prossima edizione del Grande Fratello...". Si tratterebbe di un ritorno al passato, ma con i ruoli di Signorini e Blasi invertiti, dato che quando fu Blasi conduttrice, Signorini è stato il suo opinionista.

Scopri le ultime news su Grande Fratello