Ilary Blasi e Michelle Hunziker insieme alla conduzione di un nuovo programma di Canale 5

Ilary Blasi e Michelle Hunziker condurranno insieme un nuovo programma di Canale 5? Ecco tutti i gossip.

Cosa bolle in pentola nella nuova stagione televisiva di Mediaset? Sembra che i vertici del Biscione siano pronti ad affidare un nuovo programma dell’access-time a Michelle Hunziker e Ilary Blasi. Ecco tutti i dettagli e le anticipazioni.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi insieme in Tv

Lavorando nello stesso settore da anni, Michelle Hunziker e Ilary Blasi sono diventate grandi amiche, tanto che tutti pensavano che fosse stata proprio la presentatrice svizzera a presentare alla collega romana il nuovo fidanzato Bastian Muller. Metre lui fa una proposta di nozze super romantica e nel suo documentario Blasi svela la verità sul primo incontro con il suo compagno, sembra che Mediaset abbia deciso di puntare su questo duo di colleghe e amiche per un nuovo programma dell’access-time che andrà in onda su Canale 5. Ma di cosa si tratta?

A darne notizia per primo è il portale Dagospia, che fa sapere che proprio in questi giorni, dopo il clamoroso flop di The Couple che è stato sospeso improvvisamente per poi devolvere l’intero montepremi di un milione di euro in beneficienza, Michelle e Blasi si sarebbero riunite per registrare la puntata zero di un nuovo progetto tv. Ma di cosa si tratta? Sicuramente questa è una bella scommessa per la rete dato che le due presentatrici sono molto amate ma sembra che i nuovi programmi non siano un’idea così brillante, dato che si registrano sempre più flop.

Michelle e Ilary insieme nell’access-time di Mediaset

È tempo di sperimentare anche a costo di fallire in casa Mediaset, e questa volta sembra che i vertici del Biscione vogliono puntare tutto su Michelle Hunziker e Ilary Blasi. Alle indiscrezioni di Dagospia si aggiungono quelle di Bubinoblog che fa sapere che le due amiche e presentatrici si sono ritrovate per registrare la puntata zero di un nuovo programma che andrà in onda, nell’autunno 2025, nell’access-time di Canale 5. Con loro, inoltre, ci saranno anche Pio e Amedeo.

“Pio & Amedeo insieme a Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno registrato un programma destinato alle 20.40. Di cosa si tratta? Un game show sulla scia dell’iconico Ok, il prezzo è giusto!, uno dei maggiori successi della storia Mediaset”.

Dunque, secondo le anticipazioni, Ilary e Michelle saranno al timone di un quiz show sullo stile di “Ok il prezzo è giusto”, che andrà in onda dopo l’estate. Una mossa interessante da parte della rete, ma chissà che seguito avrà questo tipo di show che si batterà contro Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Nel frattempo, Michelle è una delle presentatrici dell’Eurovision Song Contest 2025, una bella soddisfazione per la presentatrice svizzera.