Eurovision Song Contest 2025, Michelle Hunziker tra le conduttrici ufficiali!

Michelle Hunziker è una delle presentatrici degli Eurovision Song Contest 2025 che si terranno a maggio a Basilea, in Svizzera. Ecco tutti i dettagli e la reazione della presentatrice alla notizia ufficiale.

Michelle Hunziker conduce gli Eurovision

Ottime notizie per Michelle Hunziker, una delle presentatrici più amate della televisione italiana con tanti programmi di successo all’attivo e nuovi progetti in arrivo. Michelle, infatti, sarà una delle conduttrici degli Eurovision Song Contest 2025 in diretta da Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025. Insieme alla conduttrice dal sorriso smagliante ci saranno l’attrice e presentatrice svizzero-americana Hazel Brugger e la cantante svizzera Sandra Studer. Come da tradizione il contest canoro europeo si terrà nel Paese di origine del vincitore dell’anno precedente, che in questo caso è stato Nemo, e al vincitore del Festival di Sanremo 2025 sarà data l’occasione di rappresentare il nostro Paese sul palco.

I fan della Hunziker, che la seguono con passione su Instagram dove conta 5,8 milioni di followers, immaginavano che ci fosse qualche notizia lavorativa nell’aria nelle ultime settimane, dato che Michelle è tornata in Svizzera più volte del previsto. La conduttrice, recentemente apparsa anche nel documentario “Ilary” di Ilary Blasi su Netflix essendone una grande amica - specificando di non aver presentato lei Bastian Muller alla collega romana come detto spesso e volentieri dal gossip - è entusiasta di questa nuova opportunità lavorativa che le darà ancora più visibilità essendo questo un grande evento europeo e un banco di prova in quanto tutto è girato in diretta dal palco. Ma chi ci rappresenterà agli Eurovision dopo l’ottima performance di Angelina Mango lo scorso anno?

Sanremo 2025, il vincitore all’Eurovision con Michelle Hunziker

Agli Eurovision Song Contest 2025 che si terranno a Basilea dal 13 al 17 maggio 2025, Michelle Hunziker accoglierà anche il rincorre del Festival di Sanremo 2025 pronto a rappresentare a livello europeo la musica italiana. Ma chi sarà? Carlo Conti ha scelto ben 30 Big in gara, una rosa di cantanti che abbraccia diverse generazioni e che è stata già più che approvata dal pubblico favorevole anche all’ingresso di artisti che, fino ad ora, non sono stati mai invitati a calcare il palco dell’Ariston. Conti ha annunciato il super ospite della prima serata, poi tutti i co-conduttori che lo affiancheranno nel corso della kermesse musicale d’Italia in onda dall’11 al 15 febbraio 2025 su Rai1, per poi confermare anche la presenza di Damiano David sul palco.

È proprio grazie alla inaspettata vittoria dei Maneskin, dei quale il cantante è frontman, durante il primo Sanremo condotto da Amadeus che questa tradizione ha trovato nuove forme, svecchiandosi e attirando anche i giovanissimi fino alla creazione di competizioni parallele come il divertentissimo Fantasanremo. Insomma, per scoprire chi rappresenterà l’Italia e la nostra musica in Europa occorrerà attendere la finale di Sanremo. Voi per chi tifate?