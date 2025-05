Ilary Blasi e Bastian Muller presto marito e moglie? spunta l'anello e la dichiarazione

News VIP

Il settimanale Chi, ha pubblicato alcune foto esclusive di Ilary Blasi e l'imprenditore tedesco da cui fa coppia fissa da diverso tempo, Bastian Muller. I due sarebbero prossimi alle nozze.

Nuovo capitolo sentimentale per Ilary Blasi, pronta a pronunciare di nuovo il fatidico “sì”. Dopo la chiusura anticipata del reality The Couple a causa degli ascolti deludenti, la conduttrice romana si prepara a vivere un momento ben più felice nella sua vita privata: Bastian Müller le ha chiesto di sposarlo.

Ilary Blasi e Bastian Müller verso l'altare: la proposta sul Lago di Como

Già da tempo si vociferava di un possibile fidanzamento ufficiale tra i due. Si era persino parlato di una proposta durante una puntata del programma, ipotesi che poi non si era concretizzata, alimentando dubbi e smentite. Tuttavia, le intenzioni dell’imprenditore tedesco erano tutt’altro che inventate. E infatti, pochi giorni fa, è arrivata la proposta vera e propria.

Come riportato dal settimanale Chi, il momento magico è avvenuto durante un breve soggiorno della coppia sul Lago di Como, una delle mete più amate per fughe romantiche. Ecco cosa ha raccontato il settimanale: Tutto è cominciato con una partenza inaspettata: una sosta veloce in un centro commerciale per comprare l’essenziale per la notte, incluso un passaggio in un negozio di intimo. Poi via verso una delle location più suggestive del lago, Villa d’Este. Dopo aver lasciato i bagagli in camera, Bastian ha organizzato un tour in barca. Una volta lontani dalla riva, il momento tanto atteso: Bastian si è inginocchiato, ha tirato fuori un anello e ha chiesto a Ilary di sposarlo.

La reazione della conduttrice non si è fatta attendere. Colta alla sprovvista e visibilmente emozionata, Ilary si è commossa fino alle lacrime. Niente battute o ironia, questa volta il suo sorriso era sincero e pieno di emozione. Dopo un bacio appassionato, Ilary ha preso tra le mani il volto del compagno, in un gesto pieno d’affetto e dolcezza, e ha sussurrato la sua risposta: sì. Un sì che suggella due anni e mezzo d’amore, vissuti lontano dai clamori del gossip e ora pronti a trasformarsi in una promessa eterna.

Nonostante la bella notizia, ci sono ancora questioni aperte. Ilary è infatti ancora legalmente sposata con Francesco Totti, e le pratiche di divorzio sono tutt’altro che concluse. Ma questo non ha fermato Müller, che secondo chi le sta vicino, aveva le idee chiare sin dal primo giorno: Ilary era — e resta — la donna con cui vuole costruire il futuro.