Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni al centro delle polemiche: ecco perché

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip, fortemente criticata sui social: ecco perché.

Protagonista di Uomini e Donne e poi del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni è tornata al centro delle polemiche ma questa volta ha deciso di rispondere una volta per tutte su Instagram, dando voce al suo pensiero e alla sua libertà. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Sophie presa di mira

Dopo aver fatto il suo percorso a Uomini e Donne come tronista, Sophie Codegoni è stata scelta da Alfonso Signorini per entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip. Qui, complice la love story con Alessandro Basciano, la modella è diventata molto famosa e ad oggi è un’influente affermata su Instagram con ben 1,2 milioni di followers pronti a seguirla. Negli ultimi mesi la vita privata di Sophie ha tenuto banco quando lei ha denunciato Basciano per stalking, parlando anche dell’accaduto a Le Iene e spiegando cosa si prova a rimanere da sole durante una situazione del genere. Tra accuse reciproche e monologhi, Basciano e Sophie hanno spaccato l’opinione pubblico e c’è chi crede fermamente all’innocenza del deejay, così come chi lo condanna e si è immediatamente messo dalla parte dell’ex tronista.

Nel frattempo, Codegoni continua la sua vita, dividendosi tra il lavoro di imprenditrice digitale e testimonial e il suo essere mamma della piccola Celine Blue, nata proprio dal rapporto con Basciano. Nelle ultime ore, tuttavia, il popolo del web ha voluto sferrare un altro attacco a Sophie, accusandola di non essere una brava mamma. Ecco perché.

GF Vip, Sophie si difende sui social

Essere una Vip non è facile, soprattutto quando si è una giovane madre costretta a partire per lavoro, e quando si mostra tutto sui social incontrando sistematicamente il giudizio del popolo del web. Mentre Alessandro Basciano annuncia provvedimenti contro di lei, Sophie è andata in vacanza con alcune amiche, lasciando la figlia Celine Blue alle cure della nonna materna. Questo ha immediatamente scatenato l’indignazione del pubblico che ha accusato l’ex protagonista del Grande Fratello Vip di non prendersi cura della figlia. Questa volta, tuttavia, Sophie non è rimasta in silenzio e si è sfogata duramente.

“Ogni volta che parto, ricevo mille messaggi cosi. Vi giuro, è una cosa che non riuscirò mai a capire.Trovo profondamente sbagliato pensare che una mamma debba essere solo mamma. Credo sia fondamentale, per ogni genitore, ritagliarsi de momenti per sé, per staccare dalla quotidianità, dalle responsabilità, e riconnettersi con se stessi. Che sia per lavoro o per svago, poco importa: prenderci cura di noi è parte del prenderci cura degli altri”.

Sophie si è mostrata particolarmente infastidita da queste accuse, soprattutto perché per lei la figlia è sempre al primo posto, e ha ribadito che tutti e soprattutto le mamme hanno bisogno di concedersi del tempo per loro, che sia per svago o per lavoro, e che non si dovrebbe mai giudicare dall’esterno una situazione che non si conosce fino in fondo.

