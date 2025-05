Alessandro Basciano annuncia provvedimenti dopo l'intervista di Sophie Codegoni: "Ha venduto il padre di sua figlia"

News VIP

Alessandro Basciano, su Instagram, ha replicato alle ultime dichiarazioni di Sophie Codegoni a Le Iene.

Nelle ultime due puntate de Le Iene, ci sono stati due interventi di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip, in cui ha parlato della delicata vicenda che la vede protagonista insieme al suo ex fidanzato, Alessandro Basciano, conosciuto proprio nel reality Mediaset nel 2022.

Alessandro Basciano: "Ho sempre cercato di fare se non per provare a difendermi da chi ha venduto il padre della propria figlia per il cosiddetto ‘Successo’

La relazione tra Sophie e Alessandro, sbocciata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, ha catturato l'attenzione di molti, lasciando immaginare una storia da sogno. Dopo la nascita della loro figlia, Celine Blu, la coppia aveva anche intenzione di convolare a nozze (Basciano fece la romantica proposta nella 79° edizione del Festival di Venezia sul red carpet della kermesse). Ma ,dietro quella facciata perfetta, si celava una verità molto più complessa e dolorosa.

Dopo una serie di tira e molla e presunti tradimenti, la coppia si è lasciata definitivamente e lo scorso 30 aprile, la Corte di Cassazione ha confermato definitivamente la misura cautelare precedentemente disposta dal Tribunale del Riesame nei confronti di Alessandro Basciano. L’ex concorrente televisivo e DJ è stato accusato di atti persecutori ai danni di Sophie, e ora gli è stato imposto il divieto di avvicinamento e l’obbligo del braccialetto elettronico, provvedimenti che sanciscono la gravità delle accuse.

Due settimane fa, la Codegoni, a Le Iene ha raccontato il lato oscuro della sua relazione con Alessandro Basciano segnata da controllo, manipolazione e violenza psicologica. In un toccante monologo, ha descritto la sofferenza vissuta e il lungo silenzio imposto dalla paura e alcuni episodi di gelosia ossessiva, minacce e isolamento, sottolineando quanto sia difficile riconoscere e uscire da una relazione tossica. Ieri, l'ex tronista ha parlato invece della solitudine che ha vissuto dopo aver denunciato il suo ex compagno.

Il dj ligure, oggi, su Instagram, ha deciso di rompere il silenzio e replicare alle dichiarazioni di Sophie. Queste le parole di Alessandro Basciano: