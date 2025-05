Sophie Codegoni torna a Le Iene: "Dopo la denuncia ad Alessandro Basciano sono rimasta sola"

News VIP

L'ex tronista ed ex gieffina, Sophie Codegoni, è tornata a parlare della denuncia contro il suo ex fidanzato e padre della loro figlia, Alessandro Basciano, al quale, ha detto: "Il limite ormai è già stato superato da un pezzo, gli direi di affrontare tutta questa situazione con un po' di intelligenza"

Ieri sera, nel corso della puntata de Le Iene, Sophie Codegoni è tornata a parlare della delicata e drammatica vicenda che l'ha vista di recente al centro delle cronache in seguito alla denuncia dell'ex tronista ed ex gieffina nei confronti di Alessandro Basciano, l'ex compagno che Sophie ha conosciuto nella Casa del Grande Fratello e padre della figlia, Celine Blu, nata a maggio del 2023.

Sophie Codegoni: "Quando denunci pensi che tutto finisca, invece è lì che inizia il vero incubo"

La storia d'amore Sophie e Alessandro era nata tra le mura della Casa del sotto gli occhi di milioni di telespettatori. Una storia apparentemente idilliaca, alimentata da foto romantiche e momenti pubblici condivisi. Ma dietro quell’immagine patinata si nascondeva una realtà ben diversa. Il 30 aprile scorso la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la misura cautelare imposta ad Alessandro Basciano dal Tribunale del Riesame. L’ex volto televisivo e DJ è infatti accusato di atti persecutori nei confronti di Sophie Codegoni. Per lui sono scattati il divieto di avvicinamento e l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Nel corso dell’intervista condotta da Stefano Corti, Sophie ha raccontato la parte più dura della vicenda: la solitudine.

“Quello che ho vissuto io è stata una solitudine totale. Quando denunci pensi che tutto finisca, invece è lì che inizia il vero incubo. Ti rendi conto che sei sola, abbandonata al nulla, a combattere la tua guerra senza nessuno accanto.”

Non ha nascosto la delusione per l’atteggiamento di molte persone che la circondavano: amici, conoscenti, figure pubbliche che hanno preferito prendere le distanze.

“Sono sparite persone che reputavo amiche. Alcune si sono fatte vive ora, ma non serve. Tu hai bisogno di qualcuno quando esplode il caos, non dopo. C’erano amici che prima volevano fare le foto con me, poi improvvisamente dicevano ‘cancellate la foto, si vede Sophie dietro’.”

Un’amara riflessione su quanto il dolore personale, quando esposto al giudizio pubblico, possa isolare invece che avvicinare.

Nonostante la sofferenza, Sophie ha dimostrato maturità e lucidità nel rivolgersi proprio a Basciano:

“Il limite ormai è stato superato da un pezzo. Gli direi di affrontare tutta questa situazione con un po’ di intelligenza. Perché io e lui abbiamo un interesse comune che è molto più grande di tutto questo: nostra figlia. Non voglio battaglie televisive. Spero si risolva tutto nelle sedi opportune.”