Grande Fratello tutti dalla parte di Javier Martinez, Shaila Gatta sbotta durante la pubblicità: "Applausi eccessivi"

News VIP

Shaila Gatta torna al Grande Fratello e finisce al centro delle critiche per il comportamento assunto nei confronti di Javier Martinez: il pubblico si schiera dalla parte dell'argentino e la ballerina sbotta durante la pubblicità.

Shaila Gatta crolla nella Casa del Grande Fratello dopo il confronto con Javier Martinez. A destabilizzare l’ex velina di Striscia la Notizia, che si è lamentata degli attacchi ricevuti per la sua scelta di lasciarsi andare con Lorenzo Spolverato, sono stati gli applausi del pubblico per Javier Martinez.

Le lacrime di Shaila Gatta

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 28 ottobre 2024 su Canale 5, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati nella Casa più spiata d'Italia e raccontato cosa è realmente successo al Gran Hermano. Le rivelazioni dei due concorrenti, che hanno ammesso di essersi lasciati trasportare dalla passione e dai sentimenti, hanno spiazzato e deluso Helena Prestes e Javier Martinez.

Se da una parte Helena ha subito inveito contro i due coinquilini, dall'altra Javier ha accusato Shaila di essere una giocatrice e di averlo usato, trovando il consenso anche del pubblico. A nulla sono servite le scuse della ballerina che, dopo aver provato a giustificare il suo comportamento spiegando di aver seguito il cuore, è sbottata a piangere. Durante la pubblicità, infatti, l’ex velina di Striscia la Notizia si è lamentata degli attacchi ricevuti e degli applausi del pubblico per l'argentino:

Mi sento messa proprio al rogo. Che cosa ho fatto di male? Ma io che ne so. Non mi hanno nemmeno fatto spiegare le mie cose. Qua mi stanno mettendo al rogo ca**o. Che colpa ho? Mi spiace anche, ma io so quello che sento. Mi fanno passare per quella che gioca. Tutti così aggressivi, mamma mia. Ho seguito il cuore e invece mi attaccano per quello che ho detto. Io sono sincera e ho detto la verità. […] Tanto si è preso tutti gli applausi. Mamma mia, per ogni cosa che ha detto gli hanno fatto gli applausi. Mi sembra un po’ esagerato.

Shaila nel caos

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato pensavano di guadagnare punti con il flirt nato nella Casa del Gran Herman, ma in realtà questa mossa è stata deleteria per la ballerina, che è finita al centro di numerose polemiche. Il pubblico, così come la maggior parte dei concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, si è infatti schierato apertamente dalla parte di Javier Martinez. Consensi che hanno completamente destabilizzato la ragazza. Cosa succederà tra i quattro concorrenti? Javier ignorerà Shaila come ha detto durante la diretta? Lorenzo riuscirà a confrontarsi con Helena? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo lunedì 4 novembre 2024 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.