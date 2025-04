Grande Fratello, tutta la verità di Lorenzo Spolverato: "Siamo tutti un po' cattivi in una storia raccontata male"

News VIP

Il modello Lorenzo Spolverato ha ricordato la sua lunga e discussa esperienza nella Casa del Grande Fratello e dichiarato ancora una volta il suo amore per la ballerina Shaila Gatta.

A poche settimane dalla finale del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutta la sua verità sulla rottura con Shaila Gatta. Il primo finalista della 18esima edizione del reality show ha confessato di essere ancora innamorato dell'ex velina di Striscia la Notizia e che vorrebbe provare a riconquistarla.

Le rivelazioni di Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello e della discussa rottura con Shaila Gatta. Intervistato dal settimanale Chi, il modello milanese ha ricordato tutte le emozioni vissute durante la finale e il momento in cui la ballerina campana è rientrata nella Casa per mettere un punto alla loro storia d'amore. Un rientro completamente diverso da quello che lui si aspettava:

Non mi aspettavo tutto quello che è successo. Le uniche cose che so al riguardo, dopo quella notte, sono quelle che ho letto nell’intervista su “Chi” di Shaila. L’ho vista entrare e mi sono emozionato. E poi non era lei, era una maschera, una corazza, non l’avevo mai vista così, non l’ho riconosciuta ed ero pietrificato. Ascoltavo le sue parole, una specie di monologo un po’ costruito, senza possibilità di farle delle domande, di avere delle spiegazioni rispetto alle accuse che lei mi faceva.

Nonostante le ultime dichiarazioni rilasciate da Shaila, che l'ha definito un narcisista vittima di se stesso e soprattutto l'ha accusato di avergli "rovinato" il suo percorso nella Casa del Gf, Spolverato ha ammesso di essere ancora innamorato di lei. Non solo. L'ex gieffino milanese ha anche raccontato di averla cercata tante volte dopo l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ma di non aver mai ricevuto risposta:

Le motivazioni di quello sfogo non le so, ma aspetto di smontarle una ad una. Shaila è una persona molto importante della mia vita, è soltanto vittima delle informazioni o di qualcosa che ha visto, perché sono innamorato veramente di lei. Per quello che c’è stato e che vorrei recuperare, vorrei un confronto. Era un gioco, certo, ma i sentimenti sono veri.

Spolverato replica alle critiche

Lorenzo Spolverato è stato uno dei protagonisti indiscussi della 18esima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare a sorpresa Jessica Morlacchi. Durante i 6 lunghi mesi all’interno della Casa più spiata d'Italia, il giovane modello milanese è finito più volte al centro di numerose critiche e polemiche sia per la turbolenta relazione con Shaila Gatta che per i suoi atteggiamenti decisamente sopra le righe.

Per chi non lo sapesse, Lorenzo è stato spesso richiamato dal conduttore Alfonso Signorini e anche dalla stessa produzione del reality show. A tal proposito, l'ex fidanzato di Shaila ha rivelato di non aver mai voluto fare del male a nessuno e in nessun modo. Molte dinamiche e scontri scoppiati nella Casa erano sicuramente dettati dalla stanchezza, ma non dalla cattiveria:

Siamo un po’ tutti cattivi in una storia raccontata male. Sì, è vero anche che sono stato richiamato più volte, ma non sempre si è pronti, vivere dentro a una Casa per così tanto tempo, vivere un amore non accettato da tutti, c’è un contesto che ti porta a eccedere. Ho chiesto scusa sempre, ma non ho mai fatto e voluto fare del male a nessuno e in nessun modo, figuriamoci a Shaila. Ero stanco? Certo, ma non sono cattivo, so chi sono.

Se Lorenzo ha ammesso di essere intenzionato a riconquistare Shaila, quest'ultima sembra aver preso completamente un'altra strada. A sorpresa, la ballerina campana si è mostrata sui social insieme a Zeudi Di Palma, spiazzando tutti. Un gesto, che a prima vista potrebbe sembrare il segnale di una riconciliazione sincera, ha invece scatenato una valanga di polemiche sui social. In molti, infatti, si sono scagliati contro la Gatta, accusandola di aver orchestrato questo riavvicinamento solo ed esclusivamente per cavalcare l’onda dell’hype. "E il falso poi era Lollo?" hanno scritto alcuni utenti "È tutto così finto. Se ne sono dette di ogni, Shaila ha dovuto perfino rinunciare alla finale per colpa sua. Ridicole". Arriverà una replica da parte delle dirette interessate?

