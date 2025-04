Grande Fratello, l'appello di Lorenzo Spolverato: "Shaila ti amo ancora, rispondimi al telefono"

News VIP

Sulle pagine di Chi, è arrivato un appello disperato di Lorenzo Spolverato, pronto a riconquistare Shaila Gatta che ha messo fine alla loro tormentata storia d'amore nata nella Casa dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Conclusasi l'ultima lunga edizione del Grande Fratello, si parla ancora molto della rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e della loro travagliata storia d'amore nata sotto i riflettori della Casa più spiata d'Italia. La ballerina campana ha deciso di chiudere la storia con Lorenzo e comunicarglielo durante la finale del reality, convinta che la loro relazione si stata tossica e penalizzante per il suo percorso nella Casa ma anche per se stessa, mettendosi spesso in secondo piano rispetto al modello milanese, che ha definito manipolatore e narcisista.

Shaila si è poi trincerata nel silenzio anche se, sulle pagine di Chi, ha spiegato le motivazioni che l'hanno spinta a prendere questa decisione.

"Lui mi portava all’esasperazione. Lorenzo ha una personalità...Io mi sentivo sempre messa in discussione, sempre con i sensi di colpa, sempre sbagliata...Ho subito incomprensioni, silenzi, ho chiesto troppe volte scusa, ho dimenticato il mio valore. Per la mia bassa autostima. E certe persone colpiscono duro chi ha una bassa autostima. Lui è una persona insicura, vittima anche lui di se stesso. Il nostro è stato un “amore tossico”."

L'ex velina di Striscia ha anche ribadito più volte che la relazione con Lorenzo L'abbia penalizzata nel suo percorso. Oggi, sulle pagine sempre di Chi, Spolverato ha rilasciato un'intervista esclusiva in cui ha confessato di amare ancora Shaila e di desiderare una seconda possibilità.

“Quando è uscita dal Grande Fratello io sono rimasto lì a cercarla ogni giorno. Poi è arrivata, non l’avevo mai vista così non l’ho proprio riconosciuta ed ero pietrificato. Ha fatto una specie di monologo un po’ costruito, senza possibilità di farle delle domande, di avere delle spiegazioni rispetto alle accuse che lei mi faceva."

"Le motivazioni di quello sfogo non le so, ma aspetto di smontarle una ad una. Shaila è una persona molto importante della mia vita, è soltanto vittima delle informazioni o di qualcosa che ha visto, perché sono innamorato veramente di lei. Ho provato a chiamarla, ho provato a scriverle. Ma silenzio totale. E nella non risposta, leggo anche tanto rifiuto da parte sua.Per quello che c’è stato e che vorrei recuperare, vorrei un confronto: non ce lo meritiamo forse dopo sei mesi chiusi insieme nella Casa? Era un gioco, certo, ma i sentimenti sono veri. E ci sono rimasto male nel sentire le cose che mi ha detto. Io se involontariamente le ho fatto del male le chiedo scusa."

L'appello di Lorenzo Spolverato:

"Cosa le direi ora? Le faccio un appello, le dico che dovrebbe ascoltare il suo cuore e nessun altro. Ma non si può fermare tutto questo? L’amo ancora. Lo sa? Magari non avevo i modi giusti, ma lei si era affezionata anche ai mici sbagli. E noi eravamo migliori amici. Tutti i suoi ex sono andati via. Io non sono andato via, sono qui, dispiaciuto e deluso, ma sono qui: Shaila, siamo sempre i ragazzi che si sono incontrati il 17 settembre nella piscina della Casa e che si sono innamorati dietro la porta del Tugurio“.

Come seppellire vivo un intero fandom

Ce lo spiega Lorenzo spolverato: #shailenzo pic.twitter.com/KMPWzcI5pY — sabryyy🐺 (@Sabry97700865) April 16, 2025

