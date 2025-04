Grande Fratello, Shaila Gatta a ruota libera su Lorenzo Spolverato: "Narciso e insicuro, mi sentivo sempre sbagliata!"

News VIP

A una settimana dalla finale del Grande Fratello, la ballerina Shaila Gatta rompe il silenzio e racconta tutta la sua verità sulla rottura con Lorenzo Spolverato.

La 18esima edizione del Grande Fratello si è conclusa da quasi una settimana, ma si continua a parlare sia della mancata vittoria di Helena Prestes che della fine della turbolenta storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. A rivelare come stanno realmente le cose tra i due ci ha pensato l'ex velina di Striscia la Notizia in un'intervista rilasciata a Chi.

La verità di Shaila Gatta

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a far discutere. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio l'ex velina di Striscia la Notizia che, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, ha deciso di raccontare tutta la sua verità e svelare i reali motivi che l'hanno spinta a lasciare il modello milanese in diretta durante l'ultima puntata del Grande Fratello:

Ce l’ho anche con me stessa. La reazione che ho avuto durante la finale, è dovuta al fatto che persone manipolatorie – che non sanno ascoltarti, ma prendono informazioni per usarle a loro vantaggio – mi hanno spinta a dire: “Dato che qui è nata, finisce qui”. L’amore, un amore forte e viscerale, non si dimentica in due secondi, ma so che quell’amore non è quello adatto a me e che le persone non cambiano. Sono delusa e arrabbiata. Mi sarei potuta vivere con più spensieratezza un’esperienza bellissima. In ogni caso, ho ricevuto una grande lezione.

Dopo aver rivelato cosa l'ha spinta a mettere un punto definitivo alla storia d'amore, Shaila ha criticato duramente il comportamento assunto da Spolverato nei suoi confronti nella Casa del Gf. Non solo. La ballerina campana l'ha accusato di essere una persona insicura e ha rivelato di non averlo mai più sentito dopo la finale:

Lui mi portava all’esasperazione. Lorenzo ha una personalità...Io mi sentivo sempre messa in discussione, sempre con i sensi di colpa, sempre sbagliata...Ho subito incomprensioni, silenzi, ho chiesto troppe volte scusa, ho dimenticato il mio valore. Per la mia bassa autostima. E certe persone colpiscono duro chi ha una bassa autostima. Lui è una persona insicura, vittima anche lui di se stesso. Il nostro è stato un “amore tossico”. Per lui, prima di me, c’era il gioco. Non l’ho mai più sentito.

Shaila e Lorenzo: le confessioni sui social

Gli Shailenzo hanno finalmente rotto il silenzio a distanza di una settimanale dalla fine del Grande Fratello. Se Lorenzo Spolverato ha deciso di intervenire sui social e chiarire la sua posizione in merito alla rottura con Shaila Gatta, quest'ultima ha pubblicato una foto della bilancia che ha fatto preoccupare tutti i suoi numerosi fan.

Dopo essere stata esclusa dalla finale del popolare reality show di Canale 5 e chiuso la sua relazione con il modello milanese, la ballerina Shaila si è lasciata andare a un amaro sfogo in cui ha rivelato: "Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare. Vi prego, andate piano. Con le parole, con i giudizi…Buonanotte". A commentare il gesto clamoroso della ballerina campana durante la finale ci ha pensato anche Alfonso Signorini.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore e giornalista ha ammesso che sapeva che l'ex velina di Striscia la Notizia avrebbe voluto un confronto con Spolverato perché decisa a dirgli addio per sempre: "Sapevo che voleva un confronto, ho fatto di tutto per darle con lei prima della diretta la possibilità di capire che sarebbe stato un gesto clamoroso, ma lei era decisa. Non si sentiva più amata, ha voluto chiudere lì".

