Grande Fratello, torna la passione tra Shaila e Lorenzo: "Non ho mai amato nessuno come amo te" (VIDEO)

Scoppia la passione al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo essersi duramente scontrati in puntata e ignorati nella Casa per giorni, i due discussi concorrenti si sono inaspettatamente riavvicinati.

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello! Dopo giorni di silenzio, è tornato il sereno tra gli Shailenzo. I due discussi concorrenti si sono confrontati su quanto accaduto negli ultimi giorni e poi, tra le lacrime, si sono scambiati un passionale bacio.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato di nuovo insieme al Gf

Sembrava ormai impossibile e, invece, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello. Grazie a Giglio, che l'ha spinto a confrontarsi con l'ex, il discusso concorrente ha trovato il coraggio di affrontare la ballerina, la quale gli ha chiesto scusa per l'atteggiamento e le dure parole utilizzate durante i loro ultimi confronti: "Mi dispiace di tutto quello che ci siamo combinati. Ti chiedo scusa". Nonostante la rabbia e la delusione, la campana ci ha tenuto a fargli sapere di non voler rinnegare niente: se oggi è una donna migliore, lo deve anche a lui e alle cose belle che hanno condiviso in questi mesi.

Dopo aver ascoltato Shaila, Lorenzo l'ha invitata a ballare sulle note di All of me di John Legend. Visibilmente provato e con le lacrime agli occhi, il modello milanese ha deciso di aprire il suo cuore e dichiararsi all'ex velina di Striscia la Notizia: "Sei la persona più preziosa di questo percorso. Penso di aver imparato tanto da te, anche un po' di leggerezza in più, a chiedere aiuto. Ci siamo incontrati per crescere insieme. Non ho mai amato nessuno come amo te". Parole che hanno colpito ed emozionato la concorrente campana.

"Viviamoci il presente" ha confessato Shaila, prima di lasciarsi andare a un passionale bacio con Spolverato. "Ti amo tanto e ti chiedo scusa" ha affermato il ragazzo che ci ha tenuto a chiarirle una volta per tutte la sua posizione nei confronti di alcuni concorrenti e che il loro rapporto non c'entra nulla con le altre dinamiche della Casa. "Ti amo anche io" ha subito replicato la ballerina campana. Con questo bacio inaspettato, gli Shailenzo hanno deciso di lasciarsi alle spalle rancori e delusioni e dare un'altra possibilità alla loro storia.

La confessione di Shaila Gatta

Dopo la pace con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ha deciso di confrontarsi con Mariavittoria Minghetti. Con grande sorpresa di tutti, l'ex velina di Striscia la Notizia ha confessato di essersi "sfogata con le persone sbagliate" che l'avrebbero inferocita ancora di più contro il finalista del Grande Fratello.

"Non penso tutte quelle cose brutte, sono un essere umano. Mi sono vergognata così tanto di me che volevo andare via. Ho tirato fuori una parte così rabbiosa che mi sono vergognata. Qualcuno ha incalzato, mi sono sfogata con le persone sbagliate" ha confessato la Gatta, riferendosi molto probabilmente alle sue amiche Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Come se non bastasse, la ballerina non ha nascosto il suo fastidio per il comportamento assunto dalla giovane finalista nei confronti di Spolverato. Come reagirà la diretta interessata quando scoprirà il reale pensiero dell'ex velina?

Ricordiamo che Zeudi è una delle finaliste di questa edizione del GF, fortemente appoggiata da fandom che stanno facendo discutere per la loro veemenza sui social. Il cambio di rotta finale di Shaila potrebbe incidere negativamente sul suo percorso nella Casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Helena Prestes, Giglio e Chiara.

