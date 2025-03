Grande Fratello, nuove critiche a Zeudi Di Palma: Shaila Gatta non perdona

News VIP

La casa del Grande Fratello è scossa da un'inaspettato scontro tutti contro Zeudi Di Palma. In giardino, Shaila, Giglio e Lorenzo riflettono sul comportamento della Miss.

Nella casa del Grande Fratello diversi inquilini della Casa più spiata d’Italia hanno discusso con Zeudi Di Palma, in particolare Shaila Gatta e Chiara Cainelli si sono trovate a prendere le distanze dalla Miss dopo una discussione di quest’ultima con Giglio e alcune forti affermazioni su Lorenzo Spolverato. In giardino ecco che si torna a parlare della questione e l’ex Velina di Striscia la Notizia non perdona.

Grande Fratello, tutti contro Zeudi Di Palma: cosa è successo

Mancano pochi giorni alla Finale del Grande Fratello ma sembra che gli inquilini della casa più spiata d’Italia siano pronti a darsi battaglia fino all’ultimo minuto. Niente clima disteso che precede la conclusione di un lungo percorso, dunque, anzi al contrario la polemica è dietro l’angolo e Zeudi Di Palma è finita nel mirino di Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Quando l’ex Velina di Striscia la Notizia, infatti, ha visto la Miss prendersela in particolare con Lorenzo Spolverato, ha posto la questione e si è scontrata con Zeudi la quale ha accusato le sue amiche di non tutelarle per poi scontrarsi anche con Giglio. Insomma, la situazione è tesa e qualche ora dopo in giardino si discute dell’accaduto.

“Non penso sia colpa mia se sia successa questa cosa tra lei e Zeudi, mi dispiace che oggi non abbia parlato con nessuno e si sia impuntata su questa cosa qua. Però penso che se si comporta così, forse ha capito i suoi errori […] Per me fare questa cosa qua è comportarsi da bambina, non penso di averla offesa per aver detto la realtà dei fatti. Poi te la prendi con Chiara perché non l’ha difesa ma un’amica ti dice anche quando hai sbagliato”.

Questa la riflessione di Giglio, che si è duramente scontrato contro Zeudi, ma che sembra anche dispiaciuto per la situazione che si è creata. Mentre Lorenzo ha ascoltato in silenzio, senza intervenire, ancora sulle sue dopo la rottura con Shaila che forse nelle ultime ore, tuttavia, si è risolta con l’ennesimo ritorno di fiamma, Shaila ha detto la sua senza risparmiare critiche alla gieffina.

Grande Fratello, Shaila Gatta ancora contro Zeudi Di Palma

Quando ha ascoltato la forte posizione di Zeudi Di Palma contro Lorenzo Spolverato, pur avendo lei per prima dei rancori nei confronti del suo ex fidanzato e per la fine della relazione, Shaila Gatta è immediatamente entrata in modalità protettiva nei confronti del gieffino. Riflettendo sulla discussione con Giglio, Shaila ha ammesso:

“Io non vorrei che abbia fatto manforte di questa situazione, però io posso dire delle cose su Lorenzo, lei no. Queste cose le dico io, me le permetto io e chiedo anche scusa perché so che non è così, tu no, non puoi farlo. Non mi piace. Le mie sensazioni non sbagliano e non vorrei che lei si sia fatta forza sulla mia situazione, perché io non ho bisogno di Zeudi per essere forte o avere delle mie idee”.

Insomma, si è creata una grossa frattura e Zeudi è ora in difficoltà. Dal momento che il rapporto con Helena Prestes è totalmente distrutto dalle loro discussioni e dai rancori, la Miss non può di certo cercare appoggio nel gruppo che orbita attorno alla modella brasiliana, ma ora anche le sue nuove amiche le hanno voltato le spalle. Di Palma è una delle finaliste di questa edizione del GF, fortemente appoggiata da fandom che stanno facendo discutere per la loro veemenza sui social, ad esempio arrivando a fare minacce di morte a Federico Chimirri solo per aver espresso, anche molto educatamente e lucidamente, la sua opinione sulla gieffina.

