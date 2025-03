Grande Fratello, scintille tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma: "Non mettermi in bocca parole che non ho detto" (VIDEO)

News VIP

Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma si confrontano nella Casa del Grande Fratello dopo un'accesa discussione nata da incomprensioni e mancanze, ma non riescono a trovare un punto d'incontro.

Manca sempre meno alla semifinale del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 24 marzo 2025 su Canale 5. Tra le concorrenti a rischio eliminazione c'è anche Chiara Cainelli che, nelle ultime ore, si è resa protagonista di un duro confronto con la finalista Zeudi Di Palma.

Scontro al Gf tra Chiara e Zeudi

Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma si sono rese protagoniste di un'accesa e inaspettata discussione nella Casa del Grande Fratello. Tutto è nato dalla decisione della Miss di non voler giocare a biliardino con Lorenzo Spolverato. Dopo essersi evitate per tutta la giornata, le due concorrenti alla fine hanno deciso di confrontarsi e provare a chiarire la situazione. Se la finalista ha ammesso che avrebbe voluto che la trentina la tutelasse in quella situazione difendendola dalle critiche di Giglio, la fidanzata di Alfonso D'Apice ha rivelato di esserci rimasta male per il trattamento ricevuto dall'amica.

"Giglio non può fare il maestrino, non mi può dare dell'incoerente..." ha dichiarato Zeudi provocando la reazione di Chiara che, dopo averle spiegato la realtà dei fatti, ha ammesso "In quel momento sono entrata in empatia con Lorenzo". Le parole della concorrente trentina hanno infastidito ancora di più la giovane Miss, che ha sbottato rivelando di non essere interessata allo stato d'animo di Lorenzo e di esserci rimasta male per non essere stata tutelata sia in puntata che dopo "A me non interessa niente che Lorenzo si senta così. Come mi sono sentita io quando ha preso l'applauso da tutta l'Italia?".

Leggi anche Stefania Orlando a ruota libera su Beatrice Luzzi e gli altri concorrenti del Gf

"Tu hai empatizzato più con loro che con me. Non mi hai difesa in un momento in cui pensavo mi tutelassi" ha continuato amareggiata Zeudi. Stanca di essere accusata, Chiara ha chiarito una volta per tutte la sua posizione. Ha empatizzato con la situazione, trovandola imbarazzante, e considera esagerata tutta questa reazione: "Io capisco tutto quello che è successo, ma penso anche che tu sia sempre stata superiore a queste cose". La finalista ha subito replicato ribadendo la sua posizione nei confronti di Spolverato, che non considera un amico. Le due concorrenti del Gf hanno continuato ad accusarsi a vicenda per i modi usati e per il fatto che, per tutta la giornata, nessuna delle due abbia cercato un chiarimento. "Non mettermi in bocca cose che non ho detto" ha sbottato alla fine la Cainelli infastidita dall'atteggiamento della Di Palma. Riusciranno a chiarirsi prima della semifinale?

Shaila contro Zeudi

Momento difficile per Zeudi Di Palma, che continua a stare al centro delle critiche nella Casa del Grande Fratello. Dopo essersi scontrata con Chiara Cainelli, la discussa finalista è finita nel mirino di Giglio, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che l'hanno accusata di essere stata incoerente. "Io ancora non ci ho parlato, ma penso che ci litigherò" ha ammesso l'ex velina di Striscia la Notizia visibilmente amareggiata.

"Ho osservato Zeudi in questi giorni e quello che è successo ieri non mi è piaciuto per niente" ha aggiunto Shaila, insinuando il dubbio che forse l'amica non sia quella che tutti pensavano. Secondo lei, i difetti di Lorenzo non danno alla giovane il diritto di comportarsi da prepotente "Io non voglio alleati, non voglio persone che si schierino con me così, non esiste. Soprattutto se ti professi paladina del quieto vivere. Critichi Helena e poi fai le stesse identiche cose". Un pensiero condiviso anche da Giglio, che ha rivelato di esserci rimasto male per il comportamento assunto dalla finalista nei confronti del modello milanese, ma soprattutto dell'amica Chiara.

Non contenta, la ballerina ha continuato il suo sfogo accusando Zeudi di aver approfittato della sua crisi con Lorenzo per prendersi uno spazio che non le spetta. La giovane finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini sarà pronta ad affrontare Shaila? Per scoprirlo non ci resta che attendere la semifinale del Gf, che andrà in onda lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Canale 5!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.