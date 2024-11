Grande Fratello, Tommaso rivela che Lorenzo ha usato il cellulare durante la sua traferita in Spagna

News VIP

La sorprendente rivelazione di Tommaso Franchi ha gettato gli ennesimi dubbi sul regolamento del Grande Fratello che vieterebbe qualsiasi tipo di contatto da parte dei concorrenti con il mondo esterno.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato avrebbe consultato il cellulare durante il viaggio verso il Gran Hermano

Negli ultimi giorni, è infatti emerso uno retroscena sulla recente trasferta di Lorenzo e Shaila a Madrid per trascorrere qualche giorno al Gran Hermano, il gf spangolo con cui il realiy italiano ha deciso fare una gemellaggio.

La coppia avrebbero avuto accesso ai propri cellulari, confermando un sospetto che da tempo circolava tra gli spettatori. La rivelazione è arrivata tramite Tommaso, il quale ha raccontato a Maria Vittoria che Lorenzo e Shaila avrebbero usato i loro dispositivi per monitorare le reazioni sui social media e farsi un'idea di come il pubblico percepisce i loro comportamenti. Questo accesso esterno sembra aver influito anche sulle loro scelte personali, portandoli a intensificare la loro relazione sulla base dei feedback ricevuti online.

Lorenzo e Shaila, influenzati dai commenti esterni, avrebbero ammesso di aver consultato i social per capire come il pubblico reagisce. Questa violazione delle regole minaccia la credibilità stessa del programma, portando a chiedersi se sia necessaria un'azione immediata da parte della produzione ma sarebbe proprio quest'ultima ad aver acconsentito e permesso la cosa.

La rivelazione ha creato tensioni anche tra telespettatori, con discussioni che riflettono il malcontento per queste dinamiche influenzate dall’esterno.

Sapere che alcuni partecipanti hanno avuto contatti diretti con il mondo esterno, tramite i social, mette in dubbio l’autenticità delle interazioni: il format, nato per far emergere rapporti spontanei, rischia ora di apparire pilotato dalle opinioni esterne. Il fatto che Lorenzo e Shaila abbiano modificato il proprio atteggiamento in risposta a quanto letto online solleva la questione: quale autenticità rimane in un reality show, se i concorrenti modellano le proprie azioni seguendo i "mi piace" e i commenti sui social? E in generale come mai le regole nel corso del tempo sono così cambiate? Come la possibilità di fare trasferte in casi eccezionali (e non solo, per esempio i gieffini lo scorso anno hanno trascorso diversi giorni lontano fuori dalla Casa in Spa o giornate di relax come premi) o anche di far rientrare persino concorrenti squalificati (si veda il caso Alex Belli nel corso della sesta edizione del Gf Vip)

