Grande Fratello, Tommaso Franchi: "Nella Casa ho trovato l'amore, Mariavittoria è una bellissima persona"

L'ex amato gieffino Tommaso Franchi parla della sua storia d'amore nata nella Casa con Mariavittoria Minghetti e chiarisce la sua posizione nei confronti di alcuni concorrenti del Grande Fratello.

Tommaso Franchi è stato uno dei concorrenti più apprezzati dell'attuale edizione del Grande Fratello. Ospite a Casa Chi, il giovane idraulico ha fatto un bilancio della sua lunga esperienza vissuta nella Casa, caratterizzata dalla storia d'amore con Mariavittoria Minghetti, e spiegato il motivo dietro alcune sue scelte che hanno colpito tutti.

Tommaso e l'amore per Mariavittoria

Lunedì 31 marzo 2025 andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata della diciottesima edizione del Grande Fratello. Quattro finalisti sono già sicuri: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Helena Prestess. Due concorrenti, invece, si giocheranno il quinto posto in finale: Chiara Cainelli e Maria Vittoria Minghetti.

A fare il tifo per Mariavittoria, ovviamente, c'è Tommaso Franchi che, in una recente intervista rilasciata a Casa Chi, ha parlato del suo grande amore per la dottoressa. Intervistato da Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, il giovane idraulico ha speso parole piene di affetto e stima nei confronti della sua fidanzata, rivelando che tra loro ha funzionato così bene perché lei è una bellissima persona:

Nella Casa ho trovato l'amore. All'inizio non trovavo tante cose in comune con Mariavittoria, se l'avessi conosciuta fuori forse non ci saremmo neanche parlati. Mi manca solo sapere come guida, mi sono aperto tanto con lei e anche lei con me. Abbiamo creato una connessione incredibile, bellissima. È diventata anche la mia migliore amica.

Tommaso deluso da Giglio

Tommaso Franchi è stato eliminato dal Grande Fratello, ma continua a far parlare di sè per alcune sue mosse social che non sono sfuggite ai fan del programma. Dopo la sua eliminazione dal gioco, il giovane idraulico ha scoperto cosa dicevano alle sue spalle alcuni suoi ex coinquilini e per questo ha deciso di smettere di seguirli sui social, cancellare tutte le foto della sua esperienza nella Casa e togliere persino il follow al conduttore Alfonso Signorini.

Ai più attenti, non è sfuggito il comportamento freddo e distaccato assunto da Tommaso nei confronti di Giglio, suo grande amico nella Casa. A spiegare il reale motivo dietro queste sue scelte ci ha pensato proprio l'ex concorrente del reality show di Canale 5. Ospite a Casa Chi, il fidanzato di Mariavittoria Minghetti ha raccontato:

Lunedì ho abbracciato Javier quando è uscito e basta. Di Giglio ho scoperto tante cose solo dopo essere uscito e ho tratto le mie conclusioni. Capisco che in televisione si voglia esprimere la propria opinione, ma avrebbe potuto dire in faccia le stesse cose che diceva quando non c'ero.

Nonostante la forte delusione di Tommaso, i due ex gieffini riusciranno a chiarire? Ricordiamo che l'appuntamento finale della stagione è per lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Chi, tra Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Chiara Cainelli, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti, sarà il vincitore assoluto del Gf?

