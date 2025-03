Grande Fratello, tutta la verità di Tommaso Franchi: "Ho tratto le mie conclusioni adesso che sono uscito dalla Casa"

News VIP

L'ex amato concorrente del Grande Fratello, Tommaso Franchi, ha rivelato di essere rimasto deluso da Giglio e spiegato il motivo che l'ha spinto a smettere di seguire sui social Alfonso Signorini.

Tommaso Franchi è stato uno dei concorrenti più amati a apprezzati dell'attuale edizione del Grande Fratello. Ospite a Casa Chi, il giovane idraulico ha fatto un bilancio della sua lunga esperienza nella Casa, caratterizzata dalla storia d'amore con Mariavittoria Minghetti, e svelato di essere rimasto deluso da Giglio.

Le confessioni di Tommaso dopo il Gf

Anche questa edizione del Grande Fratello sta per giungere al termine. Lunedì 31 marzo 2025, infatti, andrà in onda la finalissima del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Chi, tra Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, trionferà?

Tra i gieffini più apprezzati dal pubblico c'è sicuramente Tommaso Franchi. Una volta tornato alla realtà, però, il giovane idraulico ha smesso di seguire sui social diversi concorrenti, da Lorenzo Spolverato a Giglio fino a Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, incluso il conduttore Signorini. Un gesto che ha inevitabilmente attirato l'attenzione di tutti. A far luce sulla situazione e raccontare la verità ci ha pensato il diretto interessato che, in una lunga intervista rilasciata a Casa Chi, ha confessato:

Con certa gente c’ho abitato già sei mesi insieme e ho visto già abbastanza. Poi non ho tolto il follow a tutti. Lì ci stavo insieme perché eravamo chiusi, ma adesso seguo le persone a cui tengo e con cui stavo bene anche nel contesto del programma. Seguo quelli con cui mi trovo bene e basta. Con Alfonso Signorini non ho niente contro, però ho visto che lo seguivo e ho pensato di togliergli il segui. Solo perché tengo chi conosco. Quando lo conoscerò e ci farò due o tre chiacchiere inizierò a seguirlo nuovamente molto volentieri.

Leggi anche Shaila Gatta pronta a lasciare Lorenzo Spolverato in diretta al Gf

Dopo aver spiegato il motivo che l'ha spinto a smettere di seguire sui social alcuni concorrenti e Signorini, Tommaso ha rivelato di essere rimasto profondamente deluso da Giglio e di aver scoperto tante cose una volta uscito dalla Casa del Gf:

Dentro la casa ci trovavamo bene. Quello che non sapevo era tutto quello che durante tutte queste settimane diceva di me alle spalle. Quindi lunedì ho abbracciato Javier quando è uscito e basta così. Giglio ha detto tante cose, però io non le sapevo. Le cose uno le scopre quando esce, io ho tratto le mie conclusioni adesso che sono uscito.

La sfuriata di Mariavittoria al Gf

Se Tommaso Franchi ha deciso di togliere il follow su Instagram a diversi suoi ex compagni di gioco, la sua amata Mariavittoria Minghetti si è lasciata andare a una vera e propria sfuriata contro Zeudi Di Palma nella Casa del Grande Fratello. Il motivo? La dottoressa ha ammesso di non sopportare più i modi di fare "da maestrina" dell'ex Miss Italia.

Esausta e provata dalla situazione, Mariavittoria ha iniziato a urlare in giardino, invitando le numerose fan di Zeudi a votarla per farla uscire perché ormai non la sopporta più. Lo sfogo della dottoressa non è passato inosservato a Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi che hanno provato a calmarla e a farla ragionare, ma senza successo. Una sfuriata che le costerà cara visto che ogni persona che prova a criticare o a mettersi contro la giovane Miss viene subito fatta fuori al televoto.

Ricordiamo che Mariavittoria si giocherà l'ultimo posto da finalista insieme a Chiara Cainelli. Chi avrà la meglio? Per saperne di più non ci resta che attendere la puntata finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda il prossimo lunedì 31 marzo 2025 alle 21.40 circa su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.