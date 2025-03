Grande Fratello, Javier Martinez rompe il silenzio e svela la verità sul rapporto con Alfonso D'Apice

News VIP

L'ex amato concorrente del Grande Fratello, Javier Martinez, svela la verità sul rapporto con Alfonso D'Apice e smentisce l'indiscrezione lanciata da Amedeo Venza: "Non abbiamo mai litigato, né avuto battibecchi".

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello tra Javier Martinez e Alfonso D'Apice è davvero arrivata al capolinea? A far luce sulla situazione ci ha pensato il pallavolista argentino, che ha deciso di intervenire sui social e smentire le ultime indiscrezioni che lo volevano lontano dall'ex volto di Temptation Island.

Javier e Alfonso ai ferri corti dopo il Gf?

Javier Martinez e Alfonso D'Apice sono ai ferri corti? Nel corso della semifinale del Grande Fratello, andata in onda lunedì 24 marzo 2025, Amedeo Venza ha rivelato alcuni retroscena inediti che suggerivano una possibile crisi nel loro rapporto, alimentando il gossip tra i numerosi fan del reality show di Canale 5. Stando all'indiscrezione lanciata dall'esperto di gossip, i due ex concorrenti avrebbero avuto una conversazione telefonica molto accesa:

Si sono sentiti al telefono e se ne sono dette di ogni! Se negano ho le prove. Ovviamente Javier molto pacifico, ma Alfonsino pare non si smuova dal suo pensiero! Tant’è che Javier stanotte aveva iniziato a seguire su Instagram Alfonso e poi glielo ha tolto il segui! Fine di un’amicizia? Ho ascoltato i vocali, Javier sempre un signore.

La verità di Javier

L'indiscrezione velenosa lanciata da Venza non è passata inosservata a Javier Martinez. In una recente diretta su Instagram, infatti, l'ex amatissimo concorrente dell'attuale edizione del Grande Fratello ha smentito categoricamente le affermazioni riguardanti una presunta discussione avuta con il suo amico Alfonso D'Apice.

Al contrario, Martinez ha raccontato che, al termine della scorsa puntata, lui e Alfonso si sono salutati e abbracciati. Non solo. Il bel pallavolista argentino ha invitato i suoi numerosi fan a non alimentare tensioni e sottolineato che, nonostante i dissaporti legati a Helena Prestes e Chiara Cainelli, la sua amicizia con l'ex discusso volto di Temptation Island procede anche lontano dalle telecamere:

Smentisco tutte le voci: non ho mai litigato con Alfonso. Anzi, appena uscito dallo studio, ci siamo abbracciati e detti che ci vogliamo bene. Non abbiamo mai litigato, né avuto battibecchi. Ragazzi, non c’è odio, quindi non mettetecelo voi. Non vedo l’ora di rivederlo. È normale che, non andando d’accordo con le rispettive fidanzate, ci sia qualcosa da chiarire. Ma questo non significa che tra me e lui ci sia un problema. Non c’è nessun problema.

Leggi anche Chiara Cainelli muove pesanti accuse al Gf: ecco perché

Se le cose procedono al meglio tra Javier e Alfonso, non si può dire lo stesso delle loro fidanzate ancora recluse nella Casa del Gf. Nelle ultime ore, infatti, Helena Prestes e Chiara Cainelli si sono rese protagoniste di un nuovo battibecco in cui sono volate accuse e offese. Infastidita dai modi di fare della modella brasiliana, che l'ha invitata a farsi gli affari suoi, la concorrente trentina si è lasciata andare a critiche e duri commenti insieme a Zeudi Di Palma: "Non si è mai tranquillizzata in questa Casa, mi dispiace per lei". La convivenza forzata sembra ancora generare tensioni e incomprensioni, ormai impossibili da chiarire.

L'ultimo appuntamento di questa lunga edizione del reality show è per lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Chi, tra Spolverato, Helena, Zeudi, Jessica, Chiara e Mariavittoria, sarà il vincitore assoluto? Ricordiamo che la dottoressa e la trentina si giocheranno l'ultimo posto in finale!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.