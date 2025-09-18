TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, svelati altri due concorrenti ufficiali della nuova edizione (VIDEO)
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, svelati altri due concorrenti ufficiali della nuova edizione (VIDEO)

Eleonora Gasparini

Dopo Matteo Azzali, la conduttrice Simona Ventura ha presentato sui social altri due concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello: Jonas e Anita!

Grande Fratello, svelati altri due concorrenti ufficiali della nuova edizione (VIDEO)

Il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura sta per partire in onda su Canale 5. Intanto, nelle ultime ore, sono stati svelati i nomi di altri due concorrenti che, nei prossimi giorni, varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà. Stiamo parlando di Jonas e Anita.

Presentati altri due concorrenti del Gf

La nuova edizione del Grande Fratello partirà il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 e sarà condotta per la prima volta da Simona Ventura, che ha parlato di un vero e proprio ritorno alle origini: personaggi sconosciuti, nessun ripescaggio e né ingressi a sorpresa, maggior attenzione alle storie di vita reale.

Tra le novità la presenza dei commentatori, tre figure ben conosciute ai telespettatori e soprattutto ai fan storici del reality show: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani, la vincitrice della prima iconica edizione del Gf che di recente ha conquistato anche la vittoria a L’Isola dei Famosi. Ma chi saranno i concorrenti che animeranno la famosa Casa di Cinecittà?

Leggi anche Confermati i tre commentatori del nuovo Gf

Dopo il primo promo ufficiale del popolare reality show di Canale 5, che ha visto la presentazione del primo gieffino Matteo Azzali, nelle ultime ore sono stati pubblicati altri promo con la presentazione di due concorrenti: Jonas, che è un esperto in arti marziali ed è alla ricerca del vero amore, e Anita.

Jonas e Anita nel cast del Gf

Dopo Matteo Azzali, sulla pagina ufficiale Instagram del Grande Fratello sono stati presentati altri due concorrenti della nuova e attesissima edizione, che partirà ufficialmente il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Loro sono Jonas e Anita. Lui è uno studente universitario, ama la filosofia, è un esperto in arti marziali ed è alla ricerca dell’amore. Per anni ha cercato fortuna in Cina, e adesso ci prova entrando partecipando al reality show.

"Anita ha la sua storia scritta sulla pelle, è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato, però, sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l’ha delusa. Ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa, sotto la sua corazza c’è un’infinita dolcezza" ha dichiarato la Ventura nel promo presentando invece la terza concorrente ufficiale del reality show.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, scoppia la polemica dopo la presentazione di due concorrenti: pubblico in rivolta
news VIP Grande Fratello, scoppia la polemica dopo la presentazione di due concorrenti: pubblico in rivolta
Uomini e Donne, Nadia confessa: “Parteciperei a Pechino Express con Francesca”
news VIP Uomini e Donne, Nadia confessa: “Parteciperei a Pechino Express con Francesca”
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 settembre 2025
Cecilia Rodriguez vicina al parto, Belen sempre con lei: la lite tra loro è acqua passata
news VIP Cecilia Rodriguez vicina al parto, Belen sempre con lei: la lite tra loro è acqua passata
Uomini e Donne, Francesca Polizzi vittima di catcalling: "Nel 2025 questa è veramente una vergogna"
news VIP Uomini e Donne, Francesca Polizzi vittima di catcalling: "Nel 2025 questa è veramente una vergogna"
Un Posto al Sole Anticipazioni 18 settembre 2025: Guido corteggia Mariella ma Bice lo tiene d'occhio
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 18 settembre 2025: Guido corteggia Mariella ma Bice lo tiene d'occhio
Uomini e Donne, Nadia Di Diodato commenta la rottura tra Gianmarco e Cristina: "Quindicenni in preda agli ormoni''
news VIP Uomini e Donne, Nadia Di Diodato commenta la rottura tra Gianmarco e Cristina: "Quindicenni in preda agli ormoni''
Mara Venier racconta la sua nuova Domenica In: "Avevo voglia di fare qualcosa di diverso"
news VIP Mara Venier racconta la sua nuova Domenica In: "Avevo voglia di fare qualcosa di diverso"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV