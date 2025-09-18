Grande Fratello, svelati altri due concorrenti ufficiali della nuova edizione (VIDEO)

News VIP

Dopo Matteo Azzali, la conduttrice Simona Ventura ha presentato sui social altri due concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello: Jonas e Anita!

Il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura sta per partire in onda su Canale 5. Intanto, nelle ultime ore, sono stati svelati i nomi di altri due concorrenti che, nei prossimi giorni, varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà. Stiamo parlando di Jonas e Anita.

Presentati altri due concorrenti del Gf

La nuova edizione del Grande Fratello partirà il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 e sarà condotta per la prima volta da Simona Ventura, che ha parlato di un vero e proprio ritorno alle origini: personaggi sconosciuti, nessun ripescaggio e né ingressi a sorpresa, maggior attenzione alle storie di vita reale.

Tra le novità la presenza dei commentatori, tre figure ben conosciute ai telespettatori e soprattutto ai fan storici del reality show: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani, la vincitrice della prima iconica edizione del Gf che di recente ha conquistato anche la vittoria a L’Isola dei Famosi. Ma chi saranno i concorrenti che animeranno la famosa Casa di Cinecittà?

Dopo il primo promo ufficiale del popolare reality show di Canale 5, che ha visto la presentazione del primo gieffino Matteo Azzali, nelle ultime ore sono stati pubblicati altri promo con la presentazione di due concorrenti: Jonas, che è un esperto in arti marziali ed è alla ricerca del vero amore, e Anita.

Jonas e Anita nel cast del Gf

Dopo Matteo Azzali, sulla pagina ufficiale Instagram del Grande Fratello sono stati presentati altri due concorrenti della nuova e attesissima edizione, che partirà ufficialmente il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Loro sono Jonas e Anita. Lui è uno studente universitario, ama la filosofia, è un esperto in arti marziali ed è alla ricerca dell’amore. Per anni ha cercato fortuna in Cina, e adesso ci prova entrando partecipando al reality show.

"Anita ha la sua storia scritta sulla pelle, è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato, però, sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l’ha delusa. Ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa, sotto la sua corazza c’è un’infinita dolcezza" ha dichiarato la Ventura nel promo presentando invece la terza concorrente ufficiale del reality show.

