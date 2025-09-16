Grande Fratello: confermati i tre commentatori e spunta il ritorno di una nota opinionista

News VIP

Grande Fratello, la rivoluzione degli opinionisti: chi ci sarà davvero in studio

Siamo ormai vicini al debutto della nuova edizione del Grande Fratello e, come spesso accade, il toto-nomi e le indiscrezioni si rincorrono tra siti e social. Ogni anno, infatti, il pubblico non vede l’ora di scoprire chi saranno i concorrenti pronti a varcare la celebre porta rossa, ma anche chi commenterà le vicende dentro e fuori la Casa. Se in passato trapelavano molte informazioni con largo anticipo, quest’anno Mediaset e Simona Ventura hanno scelto una linea diversa: il silenzio totale. Una strategia studiata per mantenere alta la curiosità e creare quell’effetto sorpresa che potrebbe rendere ancora più attesa la prima puntata.

Grande Fratello, colpo di scena: tornano tre ex gieffini e forse anche Sonia Bruganelli

Nelle scorse settimane era circolato con insistenza il nome di Tommaso Zorzi come opinionista ufficiale, tanto che sembrava quasi certo il suo ritorno in studio. Poi, però, alcune testate hanno parlato di un brusco cambio di rotta: il suo nome sarebbe stato scartato. Successivamente si era diffusa l’indiscrezione secondo cui, per questa edizione, non ci sarebbero stati più opinionisti, ma solo tre commentatori fissi. Nelle ultime ore, però, c’è stato un nuovo colpo di scena che ha riacceso il dibattito.

Secondo le anticipazioni arrivate oggi, i tre commentatori del panel saranno figure ben conosciute ai telespettatori e soprattutto ai fan storici del reality. La prima conferma arriva da Fanpage: tra i volti scelti ci sarà Ascanio Pacelli, concorrente del Grande Fratello 4 e, a questa notizia, si sono aggiunti altri due nomi, riportati da Hit di Affari Italiani. Accanto ad Ascanio troveremo Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del reality e da sempre un personaggio dal temperamento forte e diretto. Insieme a lei, tornerà anche Cristina Plevani, la primissima vincitrice del Grande Fratello, che di recente ha conquistato anche la vittoria a L’Isola dei Famosi.

Il portale riporta testualmente

“Si torna alle origini con un cast totalmente di sconosciuti, ma che avrà al suo interno un panel di ex concorrenti che fungeranno un po’ da opinionisti del programma. Anzi per meglio dire di commentatori. Fra questi siamo in grado di assicurarvi che ci sarà una vecchia e cara conoscenza del Grande Fratello, per la precisione dell’edizione numero 4 del programma, ovvero Ascanio Pacelli (quello dello schiaffo a Patrick Ray Pugliese per la famosa mela addentata e per la storia con Katia Pedrotti, poi diventata sua moglie). Insieme a lui torneranno sul luogo del delitto anche Floriana Secondi, vincitrice dell’edizione numero 3 del Grande Fratello e la stessa Cristina Plevani, come detto trionfatrice della prima edizione del GF. Quindi il panel sarà formato da Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. Non è tutto però, perché è possibile che ci siano innesti di altri ex concorrenti del GF, magari con ruoli differenti che si stanno studiando”.

Oltre a questa conferma, resta ancora aperto il capitolo opinionisti. In molti si chiedono: davvero per la prima volta il Grande Fratello sarà privo di figure che, puntata dopo puntata, accompagnavano il conduttore nei commenti e nei giudizi sugli inquilini? A quanto pare, non è detto. Sempre Affari Italiani lancia infatti un nuovo rumor: “Per il ruolo di opinionista si parla del ritorno di Sonia Bruganelli, che pare preferire le comodità dello studio televisivo ai disagi di Pechino Express”.

Dunque, la possibilità di rivedere Sonia Bruganelli nelle vesti di opinionista per la terza volta non è affatto escluso. Nelle due precedenti edizioni ha spessp diviso il pubblico rendendola una delle opinioniste più discusse del reality. Il puzzle, quindi, sembra pian piano comporsi: un cast di concorrenti sconosciuti, il ritorno di tre ex gieffini storici in veste di commentatori e, forse, una vecchia conoscenza pronta a tornare nelle vesti di opinionista ufficiale

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .