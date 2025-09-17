Grande Fratello, svelato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione: ecco di chi si tratta (VIDEO)

News VIP

Nel primo promo del Grande Fratello, la conduttrice Simona Ventura ha presentato ufficialmente Matteo, il primo concorrente della nuova edizione del reality show di Canale 5.

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, la conduttrice Simona Ventura ha presentato Matteo, il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del popolare reality show.

Simona Ventura presenta il primo concorrente del Gf

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova e attesissima edizione del Grande Fratello, che partirà ufficialmente il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Un'edizione speciale che segnerà un vero e proprio ritorno alle origini con una durata di 100 giorni e un cast interamente composto da concorrenti Nip.

Alla conduzione ci sarà per la prima volta Simona Ventura, che ha promesso al pubblico una stagione improntata alla semplicità e all’autenticità: personaggi sconosciuti, nessun ripescaggio e né ingressi a sorpresa, maggior attenzione alle storie di vita reale. Resterà deluso, quindi, chi si sarebbe aspettato di vedere tiktoker, influencer o altri personaggi con un grande seguito sui social.

Leggi anche Confermati i tre commentatori del nuovo Gf

A proposito del cast, nelle ultime ore, è stato pubblicato sui social il primo promo del Gf nel quale la conduttrice ha presentato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del reality show di Canale 5. Lui è Matteo, un pugile di professione con una bellissima ed emozionante storia da raccontare e che "conosce a memoria la Divina Commedia".

Matteo pronto a entrare nella Casa del Gf

Matteo è il primo concorrente ufficiale della nuova e attesa edizione del Grande Fratello, che partirà il prossimo 29 settembre 2025 alle 21.40 circa su Canale 5. A svelare il nome è stata Simona Ventura nel primo promo del reality show. Ecco cosa ha raccontato la conduttrice a proposito del ragazzo che varcherà la famosa porta rossa della Casa più spiata d'Italia, il cui volto però non è ancora stato mostrato:

Grande Fratello sta per arrivare e nella casa tornano le storie delle persone comuni, proprio come voi e come Matteo. Lui è un gigante buono e il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e anche nel ring. Guantoni, successi, incontri, ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre al corpo, lui allena la mente. Pensate, conosce a memoria la Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato, quindi non sarà facile metterlo al tappeto. Grande Fratello, un nuovo inizio.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.