Grande Fratello, svelata la data d'inizio della nuova edizione: ecco quando andrà in onda la prima puntata del reality

Stando alle ultime indiscrezioni, la nuova e attesa edizione del Grande Fratello partirà il prossimo lunedì 29 settembre 2025 su Canale 5 e che nel cast ci saranno anche personaggi noti.

Cresce l'attesa per il Grande Fratello. Stando alle ultime indiscrezioni, la prima puntata della nuova edizione condotta da Simona Ventura andrà in onda il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5.

Svelata la messa in onda della nuova edizione del Gf

Il Grande Fratello è pronto a tornare in grande stile. Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che il popolare reality show di Canale 5 tornerà in onda con una versione Nip condotta da Simona Ventura in autunno e una Gold guidata da Alfonso Signorini nel 2026. Un’edizione speciale, pensata per riportare nella famosa Casa di Cinecittà alcuni personaggi che hanno fatto la storia del programma.

Ma quanto partirà la nuova edizione del Gf condotta dalla Ventura? Stando a quanto rivelato nelle ultime ore da Lorenzo Pugnaloni, la partenza del reality show sarebbe prevista per lunedì 29 settembre 2025, con una durata iniziale fino a gennaio 2026. Tuttavia, qualora il pubblico di Canale 5 dovesse mostrare interesse, potrebbe prolungarsi fino a marzo.Riuscirà la conduttrice a riportare al successo il programma?

Il Grande Fratello di Simona Ventura in onda dal 29 settembre 2025

Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, il Grande Fratello dovrebbe tornare in onda a partire dal prossimo lunedì 29 settembre 2025. Al timone della nuova e attesissima edizione ci sarà Simona Ventura, che accoglierà i nuovi concorrenti nella Casa più spiata d'Italia e li accompagnerà in questa nuova avventura.

Ma da chi sarà formato il cast del Gf? Secondo Pugnaloni, un amato tronista di Uomini e Donne starebbe insistendo per convincere gli autori a sceglierlo come concorrente della nuova edizione. Stiamo parlando del romano Gianmarco Steri, ex corteggiatore di Martina De Ioannon e attualmente fidanzato con Cristina Tenuta.

"Ci sarà una versione nip, ma lui sta insistendo per il Grande Fratello e dovrebbe anche aver fatto il provino. Da parte degli autori non c'è minimamente interesse, se lo chiameranno è perché non avranno di meglio" ha scritto Pugnaloni, che ha aggiunto che gli amici di Steri non vedono l’ora di rivederlo sul piccolo schermo. Riuscirà a entrare nella famosa Casa di Cinecittà?

