Grande Fratello, Amanda Lecciso e Iago Garcia spiazzano i fan: cosa succede?

Amanda Lecciso e Iago Garcia chiariscono i loro rapporti dopo il Grande Fratello, spiazzando i loro fan.

Durante la loro permanenza nella casa del Grande Fratello, Iago Garcia e Amanda Lecciso si sono avvicinati molto e dopo la fine del reality show di Canale 5 sembrava essere nato tra loro un vero e proprio rapporto d’amore. Ora, tuttavia, i due ex gieffini spiazzano le fan su Instagram, ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno insieme?

Tra i volti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello ci sono Amanda Lecciso e Iago Garcia. I due si sono avvicinati molto all’interno della casa più spiata d’Italia, tanto che i fan del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno immediatamente sparato di vederli vicini come coppia. Incuriosito dalle dinamiche che si sono create tra loro al Gf, il presentatore ha indagato più volte sulla natura del loro rapporto ma Iago e Amanda hanno sempre negato ogni coinvolgimento romantico, parlando piuttosto di un’amicizia molto stretta e intima.

Il dubbio è rimasto, soprattutto quando è finito il programma e Amanda e Iago hanno preso a frequentarsi sempre più assiduamente tanto che lei ha svelato cosa è successo quando ha conosciuto la madre dell’attore spagnolo. Insomma, tra avvistamenti ma anche momenti social spontaneamente condivisi, sembrava proprio che tra Amanda e Iago fosse nata una bellissima storia d’amore, ma nelle ultime ore la situazione è cambiata. Ecco cosa è successo.

GF, Amanda e Iago sono solo amici

Amanda Lecciso e Iago Garcia sono una coppia dopo il Grande Fratello? I due protagonisti dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 non hanno mai direttamente confermato la loro storia d’amore, ma hanno disseminato indizi e lasciato intendere che tra loro ci fosse una seria frequentazione. I fan della coppia, tuttavia, hanno notato che nelle ultime settimane l’attore spagnolo e la pugliese sono apparsi sempre meno insieme e hanno iniziato a parlare di rottura.

Vedendo crescere l’interesse nei loro confronti, Amanda ha voluto dare una svolta definitiva alla questione e chiarire la natura del suo rapporto con Iago pubblicato uno scatto su Instagram che non lascia dubbi ad interpretazioni. Lecciso, infarti, ha pubblicato uno screenshot di una videochiamata con Garcia, accompagnato dalla scritta “più amici che mai”. Nessun love story dunque all’orizzonte, o almeno non attualmente dato che i due si professano amici.

