Grande Fratello, Stefania Orlando torna sui social dopo l'eliminazione: "Un viaggio emozionante"

Stefania Orlando è stata costretta a lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello a un passo dalla finale: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ex amatissima gieffina del reality show di Canale 5.

Stefania Orlando è stata eliminata dal gioco durante l'ultima puntata del Grande Fratello. A distanza di alcune ore dalla sua inaspettata uscita di scena, la showgirl ha deciso di tornare sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua permanenza nella Casa più spiata d'Italia.

Le prime parole social di Stefania Orlando

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 13 marzo 2025, ha visto l'eliminazione di Stefania Orlando. Un'uscita di scena davvero ingiusta e inaspettata visto che la showgirl è stata una delle concorrenti più vere e interessanti dell'attuale edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: ha sempre partecipato attivamente a ogni dinamica del gioco e non si è mai tirata indietro.

L'eliminazione di Stefania non ha mancato di suscitare qualche polemica: sui social, infatti, la donna è stata molto apprezzata per la schiettezza e la lucidità dei suoi ragionamenti e perché non ha mai mancato di sottolineare la falsità di alcuni suoi compagni di gioco, smascherando le loro strategie. Chiamata per analizzare da vicino le dinamiche del gioco, non ha deluso le aspettative. Nonostante i numerosi scontri con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Chiara Cainelli, infatti, la Orlando era riuscita a instaurare dei bellissimi rapporti di amicizia con Helena Prestes, Amanda Lecciso, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Luca Calvani e Javier Martinez.

A poche ore dal suo addio, Stefania è tornata sui social per fare un bilancio della sua intensa esperienza vissuta nella Casa del Gf. La showgirl ha ringraziato tutti i suoi numerosi fan, che l'hanno supportata in questi mesi, rivelando di essere felice e soddisfatta di tutte le scelte prese nel reality show di Canale 5:

È stato un viaggio emozionante che mi ha permesso di conoscere persone splendide come Luca, Amanda, Pamela, Iago, Federico, Max, Bernardo, Lele, Ilaria, Eva e Mattia. Maria Teresa è stata una conferma: una Donna straordinaria. Lascio nella Casa la mia Helena, Javier, Mavi, Tommaso e Jessica, ai quali faccio un grande in bocca al lupo. Tutto il resto è noia [...] Soprattutto grazie a tutti voi, che da fuori, mi avete supportata e inondata ancora una volta di tutto il vostro amore.

La dedica di Anna Pettinelli a Stefania Orlando

Eliminata al televoto contro Chiara Cainelli (che ha ottenuto il 58% di voti grazie ai fandomi di Shaila Gatta e Zeudi Di Palma), Stefania Orlando ha concluso la sua seconda avventura nella Casa del Grande Fratello senza poter raggiungere la Finale. A commentare la sua uscita di scena inaspettata ci ha pensato la sua grande amica Anna Pettinelli.

La professoressa di Amici 24, che era già entrata nella Casa per difendere Stefania dalle pesanti accuse e attacchi di Alfonso D'Apice e Chiara, ha deciso di intervenire sui social e postare una storia su Instagram, nella quale ha espresso senza mezzi termini il suo pensiero sull'eliminazione dal gioco dell'amica: "Non ti hanno capita, hai subito ogni sgarbo e sono fiera di come tu abbia reagito. La verità purtroppo non sempre si paga. Ci berremo su domani".

Con l'uscita di scena della Orlando, i concorrenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Giglio (Luca Giglioli), Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Helena Prestes e Javier Martinez. Chi sarà il prossimo concorrente costretto ad abbandonare la Casa più spiata d'Italia? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda lunedì 17 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

