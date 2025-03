Grande Fratello, Anna Pettinelli difende Stefania Orlando dopo la sua eliminazione: "Non ti hanno compresa"

News VIP

Stefania Orlando è l'ultima concorrente del GF a essere stata eliminata. Anna Pettinelli, sua storica amica, le ha dedicato un messaggio all'indomani della sua eliminazione. Ecco cosa le ha scritto!

Nel corso della puntata del Grande Fratello di giovedì 13 marzo, Stefania Orlando è stata l'ultima concorrente a essere eliminata dal gioco. Com'è spesso accaduto durante il suo percorso nel reality show di Canale 5 non è mancato anche in questo caso il sostegno di Anna Pettinelli, sua storica amica, che ha pubblicato un messaggio per la conduttrice sui social.

GF, Stefania Orlando eliminata: parla Anna Pettinelli

Eliminata al televoto contro Chiara Cainelli (che ha ottenuto il 58% di voti grazie ai fandomi di Shaila Gatta e Zeudi Di Palma), Stefania Orlando ha concluso la sua seconda avventura nella Casa del GF senza poter purtroppo raggiungere la Finale. Una parte del pubblico, infatti, non sembra aver compreso e apprezzato lo spirito acuto della conduttrice, né il suo schierarsi contro Lorenzo Spolverato e il suo gruppo, che in questa edizione sembrano avere il sostegno di gran parte dei fan del programma tv.

La conduttrice si è trovata perciò sconfitta al televoto e ha dovuto abbandonare per sempre la Casa del GF, ma a sostenerla, come è già accaduto in passato, c'era Anna Pettinelli. La speaker e prof del talent di Amici di Maria De Filippi è già scesa in campo diverse volte in difesa di Stefania Orlando: lo ha fatto contro Alfonso D'Apice, quando il gieffino e Chiara Cainelli hanno più volte sottolineato di non apprezzare Stefania Orlando.

Nel corso di un inaspettato confronto nella Casa, Anna Pettinelli ha mostrato il suo sostegno all'amica, invitandola a non mollare e a ricordarsi che lei era sempre al suo fianco: "Siamo le Pettinando, io e te". Poi, la speaker ha chiesto di poter parlare con Alfonso e Chiara e con il suo fare deciso ha smontato le loro argomentazioni, definendoli infantili e per nulla educati.

GF, Anna Pettinelli e il sostegno per Stefania Orlando: "Non ti hanno capita"

Dopo l'eliminazione di Stefania Orlando, Anna Pettinelli ha deciso di mostrare pubblicamente il suo sostegno alla storica amica e ha postato sui social una storia Instagram, nella quale risultava evidente anche la sua delusione per la conclusione del percorso nel programma tv condotto da Alfonso Signorini.

Come Anna Pettinelli, anche numerosi fan hanno trovato ingiusto che fosse proprio la concorrente a dover abbandonare il gioco: sebbene Stefania Orlando sia entrata nella Casa a giochi già iniziati, nel giro di pochi mesi ha saputo dimostrarsi una valida concorrente, esprimendo con fermezza le sue opinioni e non mancando mai di sottolineare la tossicità dei comportamenti di alcuni concorrenti. Tuttto questo però non è bastato a salvarla dal televoto e così, ieri sera, giovedì 13 marzo, Stefania Orlando ha dovuto abbandonare il gioco.

Per dimostrarle di essere sempre al suo fianco, Anna Pettinelli ha postato una storia, nella quale ha scritto, esprimendo senza mezzi termini il suo pensiero: "Non ti hanno capita, hai subito ogni sgarbo e sono fiera di come tu abbia reagito. La verità purtroppo non sempre si paga. Ci berremo su domani".

