Grande Fratello, parla il fratello di Javier Martinez: "Lorenzo Spolverato? “Manipolatore e narcisista"

"Sono contento per Jessica (Morlacchi, ndr), lei mi è molto simpatica. Zeudi (Di Palma, ndr) si è dimostrata una bravissima giocatrice, ha saputo sfruttare varie occasioni per garantirsi un posto in finale. Lorenzo, invece, lo trovo a tratti infantile, molto manipolatore e narcisista. Secondo me, non meritava la finale. Lorenzo meriterebbe la squalifica. Spolverato è un personaggio molto chiacchierato per i suoi scatti d’ira, la sua aggressività, i suoi atteggiamenti manipolatori, le mancanze di rispetto, ecc… è triste che venga graziato ogni volta che oltrepassa il limite… ma un personaggio del genere fa molto parlare e genera share. Per questo capisco che il

ci pensi due volte prima di squalificarlo. Shaila? Il rapporto che ha con lei lo trovo alquanto tossico, a volte non si capisce se ci tenga a lei o se la stia utilizzando per creare le clip, mettendo i bisogni di lei in secondo piano"