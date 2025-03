Grande Fratello, Stefania Orlando su Shaila: "Le ship fuori aiutano, ma lei avrebbe potuto dare tanto al reality da sola"

News VIP

L'ex amata gieffina Stefania Orlando torna a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello, rivelando il suo reale pensiero sul percorso di Shaila Gatta.

Mancano poche ore alla semifinale del Grande Fratello, che andrà in onda domani lunedì 24 marzo 2025. Nell'attesa, Stefania Orlando ha rilasciato un'intervista a Casa Chi in cui ha ricordato la sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia e chiarito una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Shaila Gatta.

Le parole di Stefania Orlando su Shaila Gatta

Stefania Orlando è stata una delle protagoniste più apprezzate dell’attuale edizione del Grande Fratello, che sta per giungere al termine. Sempre schietta e diretta, nella Casa ha sempre partecipato attivamente a tutte le dinamiche del gioco, dicendo la sua e scontrandosi con alcuni dei suoi compagni di avventura come Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Chiara Cainelli.

Ospite a Casa Chi, Stefania ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti degli Shailenzo, spiegando per quale motivo ha scritto sui suoi canali social che finalmente "Shaila aveva preso le distanze da Lorenzo". Non solo. Prima di apprendere del ritorno di fiamma tra i due concorrenti del reality show, la nota showgirl ha dichiarato di aver trovato la scelta della ballerina campana di lasciare il fidanzato una ‘scelta di comodo’:

Lei ha perso al televoto per la finale, dove è arrivata Zeudi Di Palma, e a quel punto lei ha preso proprio le distanze, ha fatto proprio un volta faccia e ha scaricato tutte le responsabilità sul rapporto e su di lui [...] Le ship fuori aiutano molto, anche quelle di amicizia, però io credo che Shaila avrebbe potuto dare tantissimo a questo grande fratello anche da sola. E’ una ragazza solare, piena di luce, una bravissima ballerina, avrebbe potuto fare tante cose e invece purtroppo ha perso tantissime energie in questa coppia ma la mamma in primis e poi tutti a turno glielo abbiamo fatto notare ma lei è rimasta ancorata a Lorenzo, lo ha sempre difeso, si è sempre plasmata pur di renderlo felice, togliendo a se stessa. Questo prendere atto adesso mi sembra una scelta di comodo, una scelta inconsapevole.

Leggi anche Alfonso D’Apice rompe il silenzio sulla diatriba tra Chiara e Zeudi

Dopo aver rivelato il suo reale pensiero su Shaila, la Orlando ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza nella Casa più spiata d'Italia. Senza troppi giri di parole, l'ex amata concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha anche chiarito la sua posizione nei confronti di Giglio:

Quest’anno ho avuto difficoltà a stare lì dentro perchè sono entrata in corsa, con alcune persone ho trovato più affinità, con altre zero. C’è stato uno scontro generazionale che non mi aspettavo e questa cosa mi ha fatto stare un po' male. Io cerco sempre di essere obiettiva, poi è ovvio che mandano in onda le cose più taglienti [...] A me piace Giglio, è un ragazzo carino, generoso, però manca di ironia.

Helena Prestes a rischio eliminazione

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che vedrà scontrarsi al televoto per l'eliminazione Chiara Cainelli, Luca Giglioli e Helena Prestes. I sondaggi online parlano chiaro: è la concorrente brasiliana la preferita con percentuali altissime. Tuttavia, nelle ultime ore, sono emerse delle notizie in merito al televoto, per cui, a rischiare di lasciare il gioco a un passo dalla finale sarebbe proprio la modella.

Lorenzo Spolverato ha infatti rassicurato i suoi amici Giglio e Chiara, rivelandogli che a uscire nella prossima diretta del reality show sarà Helena! Come riportato da Biccy, poi, ci sarebbe tutto il discorso legato ai fandom tossici le cui alleanze decretano ogni settimana il concorrente da eliminare. I fan degli Shailenzo salveranno in massa il giovane parrucchiere, mentre le Zelena, la fidanzata di Alfonso D'Apice.

La Prestes sarà davvero costretta a lasciare definitivamente la Casa a un passo dalla finalissima? Almeno per ora, su carta, la modella brasiliana sembra la preferita, ma al Gf tutto può succedere. Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda domani lunedì 24 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Dopo Tommaso Franchi, chi abbandonerà il gioco?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.