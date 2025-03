Grande Fratello, Chiara e Zeudi: amicizia al capolinea? Interviene Alfonso D’Apice

News VIP

Alfonso D’Apice, tra gli ex concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello, ha detto la sua sul recente distacco avvenuto tra la sua fidanzata Chiara e Zeudi Di Palma.

Mancano pochi giorni alla semifinale del Grande Fratello, un appuntamento che si preannuncia infuocato con ancora nove concorrenti in gioco, e tra strategie e tensioni, sembra essersi definitivamente incrinata un'amicizia che fino a poco tempo fa appariva inossidabile: quella tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma.

Grande Fratello, Alfonso D'Apice sulla lite tra Chiara e Zeudi: "L'unica amicizia senza secondi fini"

A prendere posizione sulla questione è stato Alfonso D’Apice, ex concorrente del reality, amico dell'ex Miss Italia (con cui si vociferava di un flirt dopo Temptation Island) e attuale fidanzato di Chiara. Dopo aver mantenuto il silenzio per giorni per evitare di influenzare la sua compagna d’avventura, ha deciso di esporsi, spinto dalle numerose domande ricevute dai fan.

Attraverso il suo profilo Instagram, Alfonso ha chiarito la sua posizione sulla frattura tra Chiara e Zeudi:

"Facciamo chiarezza. Ricevo centinaia di messaggi riguardo alla situazione tra Chiara e Zeudi, e voglio rispondere in modo diretto. Ho sempre difeso Chiara, sia dentro che fuori dalla Casa, anche a costo di mettermi in cattiva luce e di crearmi nemici. Chiara è una ragazza intelligente, sa come proteggersi da sola, e se mai ci dovesse essere bisogno, la proteggerò come ho sempre fatto."

Parole che confermano la sua lealtà nei confronti di Chiara, ma che lasciano anche intendere che l’ex gieffino ritenga che, questa volta, la ragazza debba affrontare la situazione da sola. Alfonso ha poi sottolineato come, secondo lui, Zeudi sia l’unica persona nella Casa che non abbia secondi fini, lanciando indirettamente una frecciata agli altri concorrenti:

"Però questa volta non credo che sia il caso. Quello che mi distingue dagli altri è la sincerità. Dico sempre ciò che penso, senza filtri o secondi fini e anche oggi non nasconderò nulla. Spero che Chiara capisca che l’unica vera amicizia, senza interessi o secondi fini che esista in quella Casa è quella con Zeudi. Lo spero per lei, se così non fosse, sono sicuro che fuori dalla Casa si renderà conto di tante cose."

Un'osservazione che lascia spazio a diverse interpretazioni: Zeudi è davvero l’unica amica sincera di Chiara, o Alfonso sta cercando di indirizzarla verso una riconciliazione?

D’Apice ha infine chiarito che non intende intervenire pubblicamente durante la puntata per non condizionare Chiara:

"Non interverrò durante la puntata. Non voglio influenzare le sue scelte: questo è il suo percorso e farà ciò che riterrà giusto per sé. Ognuno gestisce le amicizie a modo proprio. Per quanto mi riguarda, Zeudi è e rimarrà una mia amica."

Resta da vedere se Chiara e Zeudi riusciranno a chiarirsi prima della finale o se questa rottura sarà definitiva.

