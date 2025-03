Grande Fratello, Stefania Orlando senza filtri: le parole su Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi

News VIP

Dopo aver abbandonato il Grande Fratello, l'amata showgirl Stefania Orlando ha fatto una diretta sui social in cui ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza vissuta nella Casa più spiata d'Italia.

Manca davvero poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5. Nell'attesa, l'ex gieffina Stefania Orlando ha voluto fare una diretta sui social per ringraziare tutti i suoi fan dell'affetto ricevuto durante la sua permanenza nella Casa, commentato alcune dinamiche del gioco e chiarito la sua posizione nei confronti di alcuni concorrenti.

Le rivelazioni di Stefania Orlando

Stefania Orlando è stata una delle protagoniste più amate e chiacchierate dell'attuale edizione del Grande Fratello. A distanza di alcuni giorni dalla sua eliminazione dal gioco, la showgirl ha deciso di fare una diretta Instagram per ringraziare tutti i suoi numerosi fan per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi e non solo. L'ex gieffina ha fatto un bilancio della sua esperienza nella Casa e svelato le differenze tra la sua prima partecipazione al reality show e quella che si è appena conclusa:

È stata un’esperienza diversa dalla prima, forse un pochino più dura, nonostante io ci sia rimasta ‘solo’ tre mesi, mi aspettavo di restare dentro la casa tre settimane e invece sono rimasta tanto rispetto alle mie aspettative, le ho superate di molto. È stata più dura dell’altra volta perché ero entrata all’inizio con tutti gli altri, entrare in corsa è sempre un qualcosa di diverso, devi cercare di entrare comunque nelle dinamiche, negli assetti, negli equilibri della casa che già sono formati, quindi è molto difficile.

Stefania ha poi parlato delle amicizie nate nella Casa del Gf con gli altri concorrenti, svelando di aver sempre provato a cucire rapporti, anche con le persone con cui non trovava affinità. A tal proposito, la showgirl ha parlato anche di un viaggio a Formetera con Luca Calvani, Amanda Lecciso, Federico Chimirri e...Iago Garcia:

Ho trovato tante persone molto carine, quelle che noi chiamiamo affinità, credo che tutti noi possiamo avere più affinità con qualcuno e meno con altre, però credo che sia anche importante cercare d’interagire poi con tutti e vedere con chi si riesce ad avere un confronto o anche uno scontro, ma l’importante per me che siano cose che possono portare poi a qualcosa di costruttivo. L’importante è provarci, mettersi in gioco e soprattutto essere sempre persone vere e io questo lo rivendico. Tra poco Formentera con il grande Federico, con Luca e Amanda e...Iago.

La Orlando ci ha tenuto a chiarire anche la sua posizione sui finalisti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ovvero Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Senza troppi giri di parole, l'ex amata concorrente ha ammesso di aver cambiato idea sulla cantante romana e di non avercela personalmente con il modello milanese:

Si cambia sempre idea ragazze, è sempre sinonimo d’intelligenza. Io non odio nessuno, quel chiarimento che ho avuto con Lorenzo è stato solo per sottolineare che un conto è quello che succede dentro la casa, un conto è la persona. Quindi io mi sono sempre limitata a osservare, ad analizzare e a commentare i fatti che succedono dentro la casa, quindi non c’è nulla di personale.

Zeudi Di Palma sotto accusa al Gf

Manca sempre meno alla fine del Grande Fratello che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe andare in onda il prossimo lunedì 31 marzo 2025. Tre i concorrenti che sono già riusciti a ottenere un posto in finale: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Proprio quest'ultima, però, nelle ultime ore è finita inaspettatamente nel mirino di Tommaso Franchi!

Tutto è nato quando sulla Casa è passato un aereo a favore di Zeudi: "LA SESSUALITA' NNE' CONFUSIONE. ZDPNOICONTE". Un messaggio rivolto anche ad Helena Prestes da parte delle ex fan della coppia, che ora supportano soltanto la finalista, e che ha generato non pochi malumori tra i concorrenti. A schierarsi dalla parte della modella brasiliana è arrivato inaspettatamente Tommaso, che ha criticato la giovane finalista del reality show di Canale 5.

"Lei ci sguazza in queste cose. Lei ha fatto un Grande Fratello ridicolo, te lo dico anche io adesso. E poi lei si mette sempre in mezzo. È brava a fare quello" ha sbottato Franchi accusando la Di Palma di aver strumentalizzato la sua sessualità ai fini del gioco. Una chiara strategia, secondo il giovane idraulico, messa in atto per ottenere consensi "Lei è una grande giocatrice non me ne frega niente, io domani vado contro la finalista…ora lo dico, strumentalizza il suo orientamento". Avrà ragione Tommaso? E come reagirà Zeudi? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda stasera su Canale 5. Ricordiamo che i concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Shaila Gatta, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Chi uscirà?

