Grande Fratello, Tommaso Franchi contro Zeudi Di Palma: "Ha fatto un Gf ridicolo! Ora dico tutto!"

News VIP

L'amato concorrente Tommaso Franchi ha deciso di schierarsi dalla parte di Helena Prestes e scagliarsi contro la giovane finalista Zeudi Di Palma nella Casa del Grande Fratello.

Stasera, lunedì 17 marzo 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa è successo di tutto: alcune coppie si sono duramente scontrate e lasciate, le amicizie e gli equilibri tra i concorrenti sono letteralmente saltati!

Tommaso Franchi contro Zeudi Di Palma: volano accuse al Gf

Sulla Casa del Grande Fratello è passato un aereo a favore di Zeudi Di Palma: "LA SESSUALITA' NNE' CONFUSIONE. ZDPNOICONTE". Un messaggio rivolto anche ad Helena Prestes da parte delle ex fan della coppia, che ora supportano soltanto la finalista, e che ha generato non pochi malumori tra le due ragazze e non solo.

Se Zeudi ha trovato il sostegno delle amiche Shaila Gatta e Chiara Cainelli, Helena ha infatti trovato appoggio in Tommaso Franchi, che si è scagliato inaspettatamente contro la giovane finalista del reality show di Canale 5: "Lei ci sguazza in queste cose. Lei ha fatto un Grande Fratello ridicolo, te lo dico anche io adesso. E poi lei si mette sempre in mezzo. È brava a fare quello".

Leggi anche Alfonso D'Apice e la verità sul rapporto con Stefania Orlando

Come riportato da Biccy, il giovane idraulico toscano, che nelle ultime ore si è lasciato e ripreso con la sua amata Mariavittoria Minghetti, ha puntato il dito contro l'ex Miss Italia, accusandola di strumentalizzare il suo orientamento ai fini del gioco: "Lei è una grande giocatrice non me ne frega niente, io domani vado contro la finalista…ora lo dico, strumentalizza il suo orientamento". Secondo Franchi, quindi, la Di Palma avrebbe messo in atto una vera e propria strategia per ottenere consensi e andare avanti nel gioco!

Nuove liti e incomprensioni al Gf tra Tommaso e Mariavittoria

Mancano circa due settimane alla finale di questa lunga e discussa edizione del Grande Fratello, ma negli ultimi giorni i rapporti sono diventati molto tesi tra alcuni concorrenti. Helena Prestes e Zeudi Di Palma si sono nuovamente scontrate e sono nate nuove divergenze anche tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, che hanno rischiato di compromettere la loro storia d’amore.

Dopo l’ennesimo litigio, infatti, Mariavittoria ha ammesso di non fidarsi di Tommaso e di voler chiudere una volta per tutte la loro relazione nata nella Casa. La rottura, però, non è durata a lungo. Dopo essersi lasciati, i due concorrenti si sono resi protagonisti di un nuovo confronto che ha riportato il sereno tra di loro.

La Minghetti è al televoto per l'eliminazione insieme a Helena Prestes, Javier Martinez, Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Ricordiamo anche che tra i concorrenti in nomination, solo la ballerina campana e il pallavolista argentino possiedono il biglietto per rientrare in gioco. Dopo Stefania Orlando, chi sarà costretto/a ad abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia a un passo dalla finale? L'appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini è per stasera, lunedì 17 marzo 2025, alle 21.40 circa su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.