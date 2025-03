Grande Fratello, Stefano Tediosi si sbilancia sul vincitore: "È stato un personaggio importante di questa edizione"

News VIP

L'ex gieffino e tentatore Stefano Tediosi torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello, rivelando chi vorrebbe vedere trionfare e come vanno le cose con Federica Petagna lontano dalle telecamere.

Domani, lunedì 17 marzo 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, l'ex gieffino Stefano Tediosi ha raccontato sui social come prosegue la sua storia con d'amore con Federica Petagna e rivelato che gli piacerebbe vedere trionfare l'amico Lorenzo Spolverato.

Il vincitore del Gf secondo Stefano Tediosi

Manca sempre meno alla finale di questa lunga edizione del Grande Fratello e, al momento, ci sono solo tre finalisti Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. I concorrenti, invece, ancora in gara per la vittoria sono: Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Giglio.

Nell'attesa di scoprire chi saranno i prossimi finalisti, Stefano Tediosi ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan sui social circa la sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia. A proposito della finale, che salvo imprevisti dell'ultimo momento dovrebbe andare in onda il prossimo 31 marzo, l'ex gieffino e tentatore di Temptation Island ha svelato la sua preferenza tra i vari attuali concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini:

Sono diverse le persone che vorrei vincessero questa edizione perché ognuno di loro ha intrapreso un percorso di crescita all’interno del programma (obiettivo reale di questa esperienza). Se dovessi fare un nome direi Lorenzo Spolverato, perché è un amico ed è stato un personaggio importante per questa edizione.

Dopo aver rivelato che gli piacerebbe vedere trionfare Spolverato, Stefano ha parlato della sua situazione sentimentale. Per chi non lo sapesse, l'ex discusso tentatore dell'ultima stagione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è felicemente fidanzato da ormai diversi mesi con Federica Petagna, ex di Alfonso D'Apice. La storia d'amore tra i due prosegue a gonfie vele, tanto che lei ha deciso di prendere casa vicino al suo attuale fidanzato:

Sono molto felice in questo momento. Sto dedicando del tempo a me stesso e alla persona che amo e sto creando qualcosa per il mio futuro [...] Federica ha preso una casa, poco distante dalla mia e la stiamo arredando insieme. Questo è un suo spazio, uno spazio in cui può dedicarsi a se stessa ed è un’esperienza importante che faccia. Abbiamo scelto una casa vicina, così da poter essere uno il supporto dell’altro, per qualsiasi necessità.

Signorini difende il Gf dalle polemiche

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani, lunedì 17 marzo 2025, in prima serata su Canale 5. I concorrenti al televoto per l'eliminazione sono cinque grandi protagonisti di questa discussa edizione: Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Chiara Cainelli.

Ricordiamo anche che tra i concorrenti al televoto, solo Shaila e Javier possiedono il biglietto per rientrare in gioco in caso di eliminazione. Chi, dopo Stefania Orlando, sarà costretto/a ad abbandonare il gioco a un passo dalla finale? In attesa di scoprirlo, Alfonso Signorini è intervenuto sui social per difendere il reality show di Canale 5 e la scelta di non punire Spolverato per il comportamento assunto nella Casa:

Il Gf è un gioco con delle regole sia all'interno della casa che nel televoto. Io firmo il programma come autore e, al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi un'eliminazione. Ritengo importante ribadire che ogni decisione segue un processo chiaro e trasparente, nell'interesse del gioco e del pubblico.

