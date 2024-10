Grande Fratello Shaila Gatta su Javier Martinez: "Non può essersi innamorato in una settimana"

News VIP

Al GF spagnolo, Shaila ha confessato che con Javier cercava di forzare i propri sentimenti mentre con Lorenzo c'è stato un "incontro di anime".

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato faranno il loro atteso e temuto ritorno al Grande Fratello, domani nel corso della nuova puntata del reality show in onda lunedì 28 ottobre. Al Gran Hermano, come è ormai noto, tra i due gieffini è scoccata la scintilla e si sono lasciati travolgere dalla passione.

Grande Fratello, Shaila Gatta: "Mi sforzavo di farmi piacere Javier"

Shaila e Lorenzo sono inseparabili nel reality iberico e domani dovranno affrontare il resto del gruppo al Grande Fratello, ancora tutti ignari di come si siano evolute le cose tra i due ragazzi. La Gatta, in confessionale, ha parlato di Javier Martinez,dichiarando che nonostante la sua probabile delusione, non può essersi già innamorato di lei:

Nonostante le apparenze, Shaila ha confessato che con Javier cercava di forzare i propri sentimenti. "Javier è una persona buona," ha ammesso, "e sulla carta ha tutte le qualità che renderebbero perfetto un partner. Continuavo a ripetermi che dovevo usare la razionalità, che dovevo dargli una possibilità e lasciarmi andare. Pensavo che, col passare dei giorni, il sentimento sarebbe sbocciato. Ma non è andata così."

Con una certa malinconia, ha spiegato che l’amore non è qualcosa che si può forzare o far scattare a comando. "Mi sforzavo di farmi piacere Javier, cercavo di convincermi che fosse la persona giusta, ma non è scattata quella scintilla. E l’amore non funziona così, non puoi costringerlo. Mi è dispiaciuto, perché so che Javier si era affezionato, ma dopo solo una settimana è impossibile innamorarsi davvero."

Le riflessioni di Shaila mettono in luce la differenza tra il rapporto che stava costruendo con Javier e quello travolgente che ha vissuto con Lorenzo. Se con il primo cercava di seguire la ragione, con il secondo si è lasciata guidare dalle emozioni e dall'istinto, trovando una connessione autentica che non aveva mai provato prima.

Shaila Gatta: "Con Lorenzo un un incontro di anime"

In una chiacchierata confidenziale con Maica Benedicto, Shaila ha rivelato dettagli intimi sul suo rapporto con Lorenzo Spolverato, descrivendolo come un incontro di anime. Secondo Shaila, il legame tra loro è stato immediato, come se due spiriti affini si fossero finalmente trovati.

"Le anime si incontrano, "sin dal primo giorno in cui ho conosciuto Lorenzo, ho sentito che c'era una connessione speciale. Due anime unite. E quella sensazione non è mai svanita, è rimasta lì, persistente e viva."

Javier, dal canto suo, ha rivelato ai suoi compagni d'avventura, ha dichiarato che Shaila le aveva confessato che Lorenzo non poteva mai piacergli per motivi che, almeno per il momento, il 29enne argentino non ha voluto riferire:

"Shaila mi diceva che a lei Lorenzo non piace e lo vedeva solo come amico, e qui mi fermo, perché se tiro fuori altro poi finisce che non si presenta e io voglio che si presenta, lei deve stare in ansia! Sì mi ha detto delle cose su Lorenzo che è meglio che non ripeta, per questo se mi dicessero a lei le piace Lorenzo direi che è impossibile. Non si è comportata bene, mi dici che non hai trasporto e poi mi baci con la lingua, mi dici che con te sto benissimo e dì Lorenzo mi diceva cose che se escono fuori lei farebbe una brutta figura. Comunque con me in privato ha parlato di Lorenzo e anche di altri. Non voglio riempirmi di rancore, perché lei ha detto cose su altre persone della casa, ma veramente… non mi voglio permettere, dirò quello che riguarda me“.

