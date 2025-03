Grande Fratello, Shaila Gatta spiazza: "Non riesco ad avere un contatto con Lorenzo" (VIDEO)

News VIP

La ballerina Shaila Gatta si ritrova a riflettere con Chiara Cainelli sullo stato attuale del suo rapporto con Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello.

Mancano poche ore alla nuova e attesa puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 17 marzo 2025 su Canale 5. Tra le concorrenti al televoto anche la ballerina Shaila Gatta, che è tornata a chiarire la sua posizione nei confronti del suo ex Lorenzo Spolverato.

La confessione di Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato

Dopo aver difeso con le unghie e con i denti per sei lunghi mesi la sua storia d'amore nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha deciso di prendere le distanze da Lorenzo Spolverato! La presa di posizione inaspettata della concorrente campana, però, ha fatto storcere il naso a parecchi telespettatori, che l'hanno accusata di aver messo in atto una vera e propria strategia per ottenere un posto nella finale.

Secondo molti, Shaila si è resa conto che la coppia non l’ha favorita negli ultimi mesi e per questo ha deciso di staccarsi da Spolverato, il quale anche lui ha iniziato ad avere dei dubbi. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio la diretta interessata che, parlando con la sua amica Chiara Cainelli, ha rivelato di non avere alcuna intenzione di tornare indietro e riallacciare i rapporti, ma di voler pensare solo a sé stessa: la ballerina si assume le proprie responsabilità, in parte ha sbagliato anche lei, ma non rinnega i momenti belli che ci sono stati tra di loro nella Casa!

Consapevole di non riuscire a mantenere un rapporto sereno con Spolverato, la ballerina ha ammesso: "Non riesco ad avere un contatto con Lorenzo. Magari fuori ci perdoneremo entrambi, adesso no. Dopo tanti mesi non ha imparato niente? Spero di si per lui. Ho bisogno prima di perdonare me stessa". Per Shaila, per l'amore ci sarà tempo, magari fuori dalla Casa del Gf!

Shaila Gatta al centro delle critiche

La scelta di Shaila Gatta di allontanarsi inaspettatamente da Lorenzo Spolverato continua a essere argomento di discussione sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello. A commentare il comportamento della ballerina ci ha pensato anche l'ultima eliminata Stefania Orlando: secondo la showgirl è ormai chiaro che la concorrente campana le stia provando tutte pur di arrivare alla finalissima.

La Orlando è infatti convinta che l'allontanamento da Spolverato sia stata una mossa studiata a tavolino dalla Gatta. Un chiaro tentativo della concorrente campana di staccarsi dalla dinamica della coppia e crearne una nuova per andare avanti nel gioco. "Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?" ha scritto la showgirl su X.

Ricordiamo che Shaila è al televoto per l'eliminazione insieme a Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. Chi sarà costretto/a ad abbandonare definitivamente il gioco a un passo dalla finale? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata che andrà in onda stasera, lunedì 17 marzo 2025, alle 21.40 circa su Canale 5.

