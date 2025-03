Grande Fratello, dopo la rottura tra Shaila e Lorenzo, arriva la stoccata di Stefania Orlando

News VIP

Stefania Orlando punge Shaila Gatta che ha preso le distanze da Lorenzo Spolverato a pochi giorni dalla conclusione del Grande Fratello,

A pochi giorni dalla conclusione di questa lunga edizione del Grande Fratello, la coppia più longeva, ovvero quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sta attraversando l'ennesima crisi forse che potrebbe sancire questa volta davvero la fine della loro relazione sempre caratterizzata da alti e bassi e burrascosi litigi.

Grande Fratello, Stefania Orlando: "Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale"

Quando Shaila non ha raggiunto la finale (battuta da Zeudi Di Palma al televoto) ha riflettuto molto sul motivo per cui non abbia più il favore del pubblico di prima e le sue considerazioni hanno coinvolto soprattutto il suo rapporto con Lorenzo. La ballerina, infatti, è convinta che la storia d'amore con Spolverato l'abbia danneggiata mentre a Lorenzo favorito. Shaila è ormai convinta di essersi annullata per il modello milanese che in un certo senso l'ha spenta giorno dopo giorno, non facendola più concentrare su se stessa e ciò che poteva offrire nel reality. In molti per la verità sono convinti che la Gatta se avesse vissuto il Grande Fratello da sola, sarebbe riuscita a far emergere lati più belli di se stessa. Negli ultimi giorni, Shaila ha preso le distanze da Spolverato in maniera molto netta, affermando persino di non provare più gli stessi sentimenti per lui e di annoiarsi.

"Non so se si rende conto di cosa fa e di come si comporta. Non mi piace il fatto che sia così sicuro e convinto che io stia "sotto". Non ho bisogno di stare con lui, non mi manca più tantissimo. Inizio a dire "se c'è lui, insomma". Quando una donna si annoia, è finita. È troppo infantile, non se ne rende conto, non mi piace. Se c'è o non c'è, va bene uguale. Gli voglio bene, ma basta. Sto bene da sola. Mi merito il meglio, il trattamento migliore, e questo non lo è" ha confidato Shaila a Chiara e Zeudi. Dal canto suo Lorenzo, come prevedibile, non ha accettato serenamente la decisione della ballerina, assumendo atteggiamenti abbastanza plateali contro di lei.

Sulla rottura tra Shaila e Lorenzo, ha detto la sua Stefania Orlando, eliminata nel corso dell'ultimo appuntamento con il reality show. L'ex gieffina, su X, ha insinuato un dubbio sul comportamento della ballerina che ha preso questa decisone a pochi giorni dalla conclusione del Grande Fratello.

"Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva"

La stoccata della Orlando non è di certo passata inosservata e sul web molti hanno trovato giuste l'osservazioni della showgirl. Questa sera, nel corso del 40esimo appuntamento del Grande Fratello, Shaila è al telvoto con Helena, Chiara e MariaVittoria. Ma se la ballerina dovesse uscire, rientrerebbe in gioco avendo Shaila il bonus con il biglietto di ritorno.

Finalmente #shaila prende le distanze da #Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva? #shailenzo #GrandeFratello — Stefania Orlando (@stefyorlando) March 16, 2025

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .